Pohľad, z ktorého naskakuje husia koža! Francúzsky Spiderman vyliezol na mrakodrap: Bez istenia

Ako v nedeľu informovala britská stanica BBC, Robert vyliezol na mrakodrap Tour TotalEnergies v parížskej obchodnej štvrti La Défense bez použitia lán a istenia. "Chcem ľuďom poslať odkaz, že mať 60 rokov ešte nič neznamená. Stále môžete športovať, byť aktívni, robiť úžasné veci," povedal Robert pre tlačovú agentúru Reuters.

