Posledná cesta milovanej kráľovnej Alžbety II. († 96): Zbohom, vaše veličenstvo!

Nastal deň, na ktorý sme čakali mučivých desať dní! Spojené kráľovstvo sa práve dnes lúči so svojou najdlhšie vládnucou panovníčkou Alžbetou II. († 96). Jej veličenstvu dá posledné zbohom dvetisíc pozvaných hostí, medzi nimi aj svetoví lídri a členovia kráľovských rodín či charít, ktoré podporovala.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Odhaduje sa, že priamy prenos z pohrebu si pozrú štyri miliardy ľudí po celom svete.Čo si želala sama kráľovná?

Prišlo to najťažšie. V priebehu uplynulých dní sa Británia zahalila do čiernej farby. Celý národ držal smútok za Alžbetou II., ktorá pre mnohých bola ako ich vlastná stará mama. Iba ťažko sa s jej náhlym odchodom dokázali zmieriť. Dôkazom toho je 500-tisíc ľudí, ktorí sa dovedna zišli v Londýne, aby vzdali úctu rakve s jej pozostatkami vystavenej na katafalku vo Westminsterskej sále.

Doteraz mali ešte pocit istoty, že ich milovaná kráľovná je stále s nimi. Nanešťastie, všetko má svoj začiatok i koniec a práve dnes nastal čas nadobro sa s panovníčkou rozlúčiť. Kto by čakal zdĺhavý a pochmúrny pohreb, hlboko sa mýli. Kráľovná totiž zostala svojej povesti šibalky verná až do samotného konca. Ako prezradil John Sentamu, bývalý arcibiskup yorský, kráľovná si neželala nič ponuré. „Kráľovná nechcela to, čo voláte dlhá, nudná bohoslužba. Nebudete sa nudiť, ale budete povznesení k sláve, keď si ju vypočujete,“ uviedol Sentamu.

Poslední smútiaci vzdajú hold jej veličenstvu do 7.30 hod. nášho času než sa brány Westminsterskej sály zatvoria. Naopak, vstup do Westminsterského opátstva bude prístupný od 9.00 hod., kde autobusy začnú zvážať svetových lídrov. Jedinú výnimku má americký prezident Joe Biden, ktorý sa z dôvodu bezpečnosti k opátstvu privezie na obrnenej limuzíne.

Krátko pred poludním povedie z Westminsterského paláca sprievod do Westminsterského opátstva, kam rakvu kráľovnej privezú na lafete. Bohoslužba sa začne presne o dvanástej hodine nášho času. Pred jej ukončením zavládne v celej Británii dvojminútové ticho.