Deň pohrebu Alžbety II. († 96) sa nenávratne blíži: Londýn sa pripravuje vo veľkom

Britskú metropolu by mohol v deň pohrebu britskej kráľovnej Alžbety II. navštíviť až milión ľudí. V nedeľu to uviedla to organizácia Transport for London (TfL), ktorá v Londýne zabezpečuje hromadnú dopravu.

TASR správu prevzala z agentúry AP. Šéf TfL Andy Byford uviedol, že v britskej metropole sa od 8. septembra, keď zomrela Alžbeta II., nachádza viac cestujúcich, než je bežné. Dodal, že najviac ich do Londýna pravdepodobne pricestuje v pondelok (19. septembra) – v deň panovníčkinho pohrebu. Prezidentka sa už nachádza v Londýne: Vzdala úctu zosnulej kráľovnej Alžbete II. († 96) Britská železničná spoločnosť Network Rail vyhlásila, že v pondelok plánuje v Británii vypraviť 250 posilových vlakov vrátane niekoľkých nočných liniek. Podľa predstaviteľa spoločnosti Petra Hendyho sa v pondelok uskutoční "najväčšia dopravná akcia od letných olympijských hier z roku 2012, ktoré sa konali v Londýne". Londýnske letisko Heathrow zrušilo v pondelok približne 100 letov. Chce sa tak vyhnúť hluku z lietadiel, ktorý by mohol narušiť zádušnú bohoslužbu vo Westminsterskom opátstve a následné pohrebné obrady na hrade Windsor. Heathrow tiež nebude pred pohrebom kráľovnej dostupné pre súkromné lety ani parkovanie lietadiel. Britská vláda preto vyzvala štátnikov, ktorí sa zúčastnia na pohrebe panovníčky, aby pricestovali komerčnými letmi alebo využili iné letiská. Kráľovná manželka Camilla vzdala poctu Alžbete II. († 96): Dojemné slová o postavení ojedinelej ženy vo svete mužov