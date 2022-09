Išiel pomôcť na Ukrajinu, no situácia sa zvrtla: Hrozné, čo sa stalo vatikánskemu kardinálovi!

Ako informovala agentúra AP, incident sa odohral v sobotu neďaleko ukrajinského mesta Záporožie, v lokalite vo vzdialenosti asi 20 kilometrov od frontovej línie. Vatikán dodal, že kardinál so sprievodom boli nútení vyhľadať úkryt.

Papal Almoner, after making 4500 km by car in the last week got to Zaporizhzhia in 🇺🇦 where he helps distribute humanitarian help.



Kard. Konrad Krajewski jest w Zaporożu, po przejechaniu 4500 km pomaga w dystrybucji darów żywnościowych z lokalnymi biskupami.

