Pilot mal v posádke manželku i tri dcéry: Let, ktorý sa podarí raz za život!

Kapitán Ingvar Mar Jonsson (49) lieta pre islandskú leteckú spoločnosť. V rovnakej firme pracuje aj jeho manželka Sigga Nanna (50) a postupne sa pridali aj ich tri dcéry - Nina Bjorg (29), Ingibjorg Ingvarsdottir (23) a Sigga Marta (20).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nevedno, koľko úsilia stálo Ingvara zosúladiť pracovný rozvrh v spoločnosti tak, aby sa všetci ocitli v jednej posádke. Napokon to však vyšlo a samotný kapitán to označil ako let, ktorý sa podarí raz za život.

Keďže leteli do Washingtonu a tam mali deň voľna pred spiatočným letom, zobrali aj svokru Ingibjorg Marteinsdottir (69), Ingibjorginho priateľa Petura (25) a Martinho priateľa Thorira (20) a spravili si rodinný výlet v hlavnom meste USA. Lietajúca rodinka je teraz hitom internetu nielen doma na Islande.