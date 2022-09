Viete, prečo býva ženám väčšia zima ako mužom? Vedci prišli so zaujímavým vysvetlením

Všetci muži to istotne dobre poznajú. Večer po západe slnka začne ich kamarátke alebo polovičke byť zima a neostáva im nič iné ako odovzdať im svoju bundu. Vedci však odhalili, prečo je to tak!

Výskumníci sa domnievajú, že dámy cítia chlad skôr, pretože to udržuje pohlavia oddelené a zabraňuje tak ich konfliktom. K tomuto tvrdeniu prišli na základe zistení, že rovnaká vlastnosť je prítomná u mnohých druhov vtákov a cicavcov.

Ako informuje portál The Sun, Dr Eran Levin povedal: „Muži a ženy cítia teplotu inak. Tento rozdiel v teplotnom pocite nevznikol preto, aby sme sa s partnermi hádali kvôli klimatizácii, skôr naopak! Z evolučného hľadiska je to určené na to, aby sa pár od seba vzdialil a každý si tak mohol užiť svoj pokoj a ticho."

Podľa Levinových slov štúdia ukázala, že tento jav nie je, ako sme si mysleli, jedinečný len pre ľudí. Existuje mnoho druhov vtákov a cicavcov, pri ktorých samice preferujú teplejšie prostredia ako samci.