Bížiaci sa tajfún, zosuvy pôdy a záplavy: V Japonsku úrady vyzvali státisíce ľudí na evakuáciu

Úrady v Japonsku vyzvali na evakuáciu státisícov ľudí pre „bezprecedentné“ riziká vyplývajúce z blížiaceho sa tajfúnu.

Očakáva sa, že tajfún Nanmadol by mal v nedeľu zasiahnuť ostrov Kjúšu. Rýchlosť vetra by pritom mohla dosiahnuť 270 kilometrov za hodinu a v niektorých oblastiach by pre tajfún mohlo za 24 hodín napadať 500 milimetrov zrážok. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Pre Kjúšu platí osobitná výstraha a úrady varujú pred zosuvmi pôdy a záplavami. Podľa novín Japan Times je to po prvý raz, čo takúto výstrahu vydali niekde inde ako v prefektúre Okinawa. Pre tajfún zrušili vlaky aj lety.

Keď sa tajfún dostane nad pevninu, očakáva sa, že sa otočí na severovýchod a bude sa pohybovať cez stredné Japonsko smerom na Tokio. Tiež sa očakáva, že nad pevninou veľmi nezoslabne.

Predstaviteľ japonského meteorologického ústavu v sobotu povedal novinárom, že v dôsledku tajfúnu existujú riziká bezprecedentných búrok, vysokých vĺn, pobrežných povodní a rekordného dažďa. Ústav tiež varoval, že niektorým domom, najmä na juhu Kjúšu, hrozí zrútenie, a vyzval obyvateľov, aby hľadali útočisko v pevných budovách.

Nanmadol má podľa spomenutého predstaviteľa potenciál byť horším ako tajfún Jebi, ktorý si v roku 2018 vyžiadal 14 mŕtvych, aj ako tajfún Hagibis, ktorý o rok neskôr spôsobil rozsiahle výpadky elektriny.