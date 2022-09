Zanecháva vám umývačka špinavý riad? Napĺňate ju zle! Triky, vďaka ktorým vyčistí všetko

Môže byť veľmi jednoduché hodiť všetok riad do umývačky a dúfať v to najlepšie. Ak ale chcete výsledky, toto nie je spôsob, ako na to.

Umývačka riadu dokáže byť v kuchyni naozaj vďačný pomocník. Niekedy sa však stáva, že nie všetok riad z nej vyberiete perfektne čistý. Našťastie existuje niekoľko čistiacich trikov, ktoré vám môžu pomôcť priblížiť sa výsledkom, aké očakávate. Všetko totiž záleží od toho ako svoj riad umiestnite do umývačky. Aj keď neexistuje dokonalý spôsob naplnenia umývačky riadu, existujú určité veci, ktoré keď urobíte, tak dosiahnete najlepšie možné výsledky. Autorka testovania spotrebiteľských produktov na Novom Zélande Erin Bennett podľa portálu Daily Star povedala: „Model vašej umývačky vám bude diktovať, ako ho treba naplniť." Pritom dodáva, že najdôležitejšie je umiestniť riad do umývačky tak, aby sa voda dostala všade. Jednoducho povedané umývačku netreba prepĺňať. Taktiež treba veci ukladať usporiadane, aby zaberali len nevyhnutne veľkú plochu. Zabránite tým zablokovaniu cirkulácie vody.