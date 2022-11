Kulturista odhalil odvrátenú stránku steroidov: Ohavné, čo to s ním porobilo! Na toto potrebujete silný žalúdok

Austrálčan Jaxon Tippet (27) priznal, že steroidy zruinovali jeho sexuálny život a takmer skončil v base.

Jeho závislosť na steroidoch ho podľa portálu Daily Mail priviedla "do pekla". Teraz detailne opisuje, ako kvôli tomu prišiel o partnerku a zničil si vzťahy s rodinou. V podcaste Good Humans vyhlásil, že počas prvých dvoch rokov nepociťoval žiadne negatívne dôsledky.

"Ako čas plynul, začínal som pomaly cítiť, že sa zhoršuje môj zdravotný stav. Išlo o pečeň a obličky," povedal s tým, že bol veľmi unavený. Taktiež mal žltú tvár. "Môj moč bol veľmi tmavý, takmer oranžový," dodal Tippet. Vedľajšie účinky užívania steroidov začali postupne ovplyvňovať aj jeho sexuálny život.

"Nemohol som dosiahnuť erekciu," priznal. "Stáva sa to, pretože do seba vložíte syntetický testosterón. Vaše telo si teda povie, že ho už nepotrebuje produkovať," vysvetlil s tým, že to vyvrcholilo až rozpadom vzťahu.