Doma ju má snáď každý, no toto o nej vie len málokto: Prečo sú dvierka na práčke vypuklé?

Prečo sú dvierka práčky vypuklé? Práve táto otázka vyvolala horlivú diskusiu, na ktorú sa technička rozhodla vo videu odpovedať.

Ak máte doma tento typ práčky, istotne viete, o čom je reč. Na prednej strane dverí je veľmi výrazný hrbolček smerom dovnútra práčky. Premýšľali ste však niekedy nad tým, prečo je to tak?

Opravárka spotrebičov Renae vysvetlila dôvody tohto zaujímavého dizajnu. Ako informuje portál Daily Star, Renae prezradila: „Prvým a hlavným dôvodom je, že keď máte práčku s predným plnením, oblečenie sa v nej pohybuje oveľa viac, ako v práčke s vrchným plnením."

Takže jedným z dôvodov, prečo majú dvierka takýto tvar je, aby zatlačili oblečenie späť do bubna počas prania. Je to aj kvôli prevencii, aby sa oblečenie nezachytilo v tesnení dvierok, kde by sa mohlo zaseknúť a nebodaj poškodiť.

Spomenula taktiež, že v niektorých typoch práčok sú pozdĺž dvierok hadičky. Tie umožňujú vode prenikať cez tesnenie a vypuklý tvar skla na dvierkach zabezpečuje, aby voda išla naspäť do bubna práčky.