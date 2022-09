Európska komisia schválila návrh zákona o slobode médií: Zaručiť má aj pluralitu mediálneho priestoru

Európska komisia (EK) v piatok schválila návrh Európskeho zákona o slobode médií. Ide o nový súbor pravidiel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ, informuje spravodajca TASR.

Komisiou odsúhlasený návrh teraz preskúmajú Európsky parlament a Rada EÚ. Schválený návrh okrem iného obsahuje záruky proti politickému zasahovaniu do rozhodnutí redakcií jednotlivých médií a tiež proti ich sledovaniu. Kladie tiež dôraz na stabilné financovanie verejnoprávnych médií, na transparentnosť vlastníctva mediálnych spoločností a prideľovania štátnej reklamy a na odhaľovanie konfliktov záujmov.

Na základe nového zákona by sa mala vytvoriť nezávislá Európska rada pre mediálne služby, ktorú budú tvoriť mediálne orgány jednotlivých krajín EÚ. Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová pripomenula, že členské štáty EÚ boli v posledných rokoch svedkami rôznych foriem tlaku na médiá.

"Je najvyšší čas konať. Musíme stanoviť jasné zásady: žiadny novinár by nemal byť špehovaný kvôli svojej práci; žiadne verejnoprávne médium by sa nemalo zmeniť na propagandistický kanál. To je to, čo dnes vôbec prvýkrát navrhujeme: spoločné záruky na ochranu slobody médií a plurality v EÚ," povedala Jourová novinárom.

Podľa eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona má nový zákon zaručiť pluralitu mediálneho priestoru a to, aby médiá fungovali bez akýchkoľvek zásahov, či už súkromných alebo verejných. Európsky zákon o slobode médií by mal zabezpečiť aj jednoduchšie pôsobenie médií v rámci vnútorného trhu EÚ.