ONLINE Pohreb Alžbety II. († 96): Ktoré z pravnúčat sa zúčastnia rozlúčky? Kráľ ďakuje verejnosti

Štátny pohreb britskej kráľovnej Alžbety sa začne v pondelok napoludnie stredoeurópskeho letného času vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Veľkú rozlúčku s najdlhšie vládnucou panovníčkou s vami sledujeme v ONLINE prenose.

08:46 Zosnulá britská kráľovná Alžbeta II. mala viacero osobných želaní, čo sa týka podoby svojho pohrebu. Jedným z nich je vystúpenie jej osobného hráča na gajdy pred štátnou hymnou God Save the King. TASR informuje podľa správy BBC.

08:41 Princ George a princezná Charlotte sa v pondelok zúčastnia na štátnom pohrebe zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. Informoval o tom webový portál britskej televízie Sky News, ktorý citoval zo služobného príkazu.

Druhý nástupca na britský trón princ George a tretia v poradí princezná Charlotte budú kráčať aj v sprievode za rakvou kráľovnej, keď ju budú viezť na delovej lafete.

Ich starý otec kráľ Karol III. s kráľovnou manželkou Kamilou pôjdu hneď za rakvou, za nimi budú nasledovať dcéra zosnulej panovníčky princezná Anne s manželom sirom Timom Laurenceom, potom ďalší Alžbetin syn princ Andrew, za ním najmladší syn princ Edward s manželkou Sophie a za nimi princ William s manželkou.

Deväťročný George a sedemročná Charlotte budú kráčať vedľa seba, za svojimi rodičmi. Potom budú nasledovať ich strýko a teta – princ Harry s manželkou Meghan – a nakoniec ďalší členovia kráľovskej rodiny.

Štvorročný brat Georgea a Charlotte, princ Louis, sa však podľa očakávania na pohrebe nezúčastní, píše Sky News.

08:26 Poctu kráľovnej vzdali v nedeľu i americký prezident Joe Biden a prvá dáma Jill Bidenová, španielsky kráľ Filip VI. s kráľovnou Letiziou a mnohí ďalší z celkovo 500 politikov a členov kráľovských rodín pozvaných na rozlúčku so zosnulou - vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej.

08:18 Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa bola pokloniť pamiatke kráľovnej Alžbety II. Prijala tiež pozvanie zúčastniť sa na slávnostnej recepcii organizovanej novým kráľom Karolom III. Čaputová o tom informovala v statuse na sociálnej sieti a doplnila, že je poctená tým, že môže SR reprezentovať na tomto podujatí. Mesto je podľa nej plné ľudí, ktorí sa chcú rozlúčiť s kráľovnou a panuje v ňom pietna atmosféra. Záujem ľudí o rozlúčku s Alžbetou II. je podľa prezidentky obrovský.

08:01 V Londýne sa dnes ráno v sídle parlamentu zavrel vchod do Westminsterskej sály, kam od stredy nepretržite mierila verejnosť, aby sa rozlúčila so zosnulou kráľovnou Alžbetou II.

07:55 Kráľ Karol III. v nedeľu uviedol, že bol „nadmieru dojatý“ množstvom ľudí, ktorí prišli vzdať úctu jeho matke. "Za posledných 10 dní sme boli spolu s manželkou hlboko zasiahnutí množstvom správ o sústrasti a podpore, ktoré sme dostali z tejto krajiny aj z celého sveta," povedal.

"V Londýne, Edinburghu, Hillsborough a Cardiffe nás nadmieru dojal každý, kto si dal tú námahu a prišiel vzdať úctu celoživotnej službe mojej drahej matke, zosnulej kráľovnej."

"V čase, keď sa všetci pripravujeme na poslednú rozlúčku, chcel by som jednoducho využiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým tým ľuďom, ktorí boli podporou a útechou mojej rodine a mne v tomto čase smútku," povedal kráľ.

07:10 V deň pohrebu kráľovnej bude zatvorená väčšina podnikov v Británii. Supermarkety buď neotvoria, alebo budú mať skrátené otváracie hodiny. V prevádzke nebude ani pošta. Odložili aj väčšinu pohrebov v krajine, ktoré sa mali konať v pondelok – buď na žiadosť smútiacich rodín, alebo z dôvodu zatvorených krematórií a pohrebných ústavov. Podľa agentúry Reuters boli odvolané aj plánované septembrové štrajky prepravcov, ktorí chcú podľa vlastných vyjadrení rešpektovať štátny smútok. Otvorené však ostanú bary. Viacerí majitelia pre BBC povedali, že chcú takto poskytnúť miesto pre združovanie sa komunít v smútočný deň.

06:55 Pozvaní neboli zástupcovia Sýrie, Venezuely a Afganistanu, keďže Británia nemá s týmito krajinami diplomatické styky. Britská kráľovská rodina takisto nepozvala nikoho z Ruska, Bieloruska a Mjanmarska. Podľa tradície bývajú pozvaní aj všetci žijúci bývalí prezidenti USA, v tomto prípade to tak ale nebude. Buckinghamský palác to zdôvodnil nedostatkom miesta vo Westminsterskom opátstve.

06:47 Štátny pohreb sa bude konať podľa prísneho protokolu. Zúčastní sa na ňom asi 2000 pozvaných smútočných hostí vrátane členov európskych kráľovských rodín, zástupcov krajín Commonwealthu a svetových politických lídrov. Pozvaný je aj americký prezident Joe Biden s manželkou, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či francúzsky prezident Emmanuel Macron. Slovensko bude zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová.

06:41 Štátny pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety sa začne v pondelok o 11.00 h (12.00 SELČ) v londýnskom Westminsterskom opátstve. Trvať by mal asi hodinu. Na jeho konci budú dve minúty ticha v celom Spojenom kráľovstve, uvádza TASR na základe informácií televízie BBC.

6:00 Od Wellingtonovho oblúka prevezú pozostatky Alžbety II. kráľovským pohrebným vozidlom do hradu Windsor. Obrad rozžehnania sa s telom kráľovnej prebehne o 17.00 h SELČ v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade. Tam panovníčku v rámci súkromného obradu o 20.30 h SELČ aj pochovajú po boku jej manžela princa Philipa, ktorý zomrel vlani v apríli vo veku 99 rokov.

5:55 O štvrť na dve stredoeurópskeho času sa vydá pohrebný sprievod nasledujúc lafetu s rakvou k Wellingtonovmu oblúku. Z priľahlého Hyde Parku odpáli Kráľovské jazdecké delostrelectvo čestné salvy. Celú procesiu budú sprevádzať zvuky zvonu Big Ben.

5:40 Samotný pohreb sa začne o 11.00 h (12.00 h SELČ) a trvať by mal hodinu. Obrad bude viesť westminsterský dekan. Čítania prednesie premiérka Liz Trussová a generálna tajomníčka Commonwealthu Patricia Scotlandová. Kázeň bude mať arcibiskup z Canterbury. Krátko pred ukončením obradu budú po celej Británii vyhlásené dve minúty ticha.

5:35 Pohreb kráľovnej bude prebiehať podľa presne stanoveného protokolu. Verejnosť bude môcť vzdávať úctu vystaveným Alžbetiným pozostatkom v rakve zahalenej do kráľovskej štandardy do pondelka rána 6.30 h miestneho času (7.30 h SELČ). O poldruha hodiny sa otvorí Westminsterské opátstvo. O 10.44 h (11.44 h SELČ) prevezú rakvu s pozostatkami Alžbety II. na lafete z Westminsterskej sály do Westminsterského opátstva. Za rakvou bude kráčať kráľ Karol III. a ďalší členovia kráľovskej rodiny. Malo by to trvať osem minút.

5:30 Vo Westminsterskom opátstve od korunovácie Viliama Dobyvateľa v roku 1066 korunovali dosiaľ všetkých anglických a britských panovníkov. Ako pripomenula televízia BBC, opátstvo sa nachádza neďaleko parlamentnej Westminsterskej sály, kde je v súčasnosti vystavená verejnej úcte rakva s pozostatkami Alžbety II. V opátstve prebehol v roku 1947 aj Alžbetin sobáš s princom Philipom. Od 18. storočia nemal vo Westminsterskom opátstve pohreb žiadny panovník. Pohreb tu však mala kráľovná matka Alžbeta v roku 2002.