ONLINE Detaily dnešného pohrebu Alžbety II. († 96) sú pripravené na minútu presne: Toto sa bude diať

Štátny pohreb britskej kráľovnej Alžbety sa začne v pondelok napoludnie stredoeurópskeho letného času vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Veľkú rozlúčku s najdlhšie vládnucou panovníčkou s vami sledujeme v ONLINE prenose.

6:00 Od Wellingtonovho oblúka prevezú pozostatky Alžbety II. kráľovským pohrebným vozidlom do hradu Windsor. Obrad rozžehnania sa s telom kráľovnej prebehne o 17.00 h SELČ v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade. Tam panovníčku v rámci súkromného obradu o 20.30 h SELČ aj pochovajú po boku jej manžela princa Philipa, ktorý zomrel vlani v apríli vo veku 99 rokov.

5:55 O štvrť na dve stredoeurópskeho času sa vydá pohrebný sprievod nasledujúc lafetu s rakvou k Wellingtonovmu oblúku. Z priľahlého Hyde Parku odpáli Kráľovské jazdecké delostrelectvo čestné salvy. Celú procesiu budú sprevádzať zvuky zvonu Big Ben.

5:40 Samotný pohreb sa začne o 11.00 h (12.00 h SELČ) a trvať by mal hodinu. Obrad bude viesť westminsterský dekan. Čítania prednesie premiérka Liz Trussová a generálna tajomníčka Commonwealthu Patricia Scotlandová. Kázeň bude mať arcibiskup z Canterbury. Krátko pred ukončením obradu budú po celej Británii vyhlásené dve minúty ticha.

5:35 Pohreb kráľovnej bude prebiehať podľa presne stanoveného protokolu. Verejnosť bude môcť vzdávať úctu vystaveným Alžbetiným pozostatkom v rakve zahalenej do kráľovskej štandardy do pondelka rána 6.30 h miestneho času (7.30 h SELČ). O poldruha hodiny sa otvorí Westminsterské opátstvo. O 10.44 h (11.44 h SELČ) prevezú rakvu s pozostatkami Alžbety II. na lafete z Westminsterskej sály do Westminsterského opátstva. Za rakvou bude kráčať kráľ Karol III. a ďalší členovia kráľovskej rodiny. Malo by to trvať osem minút.

5:30 Vo Westminsterskom opátstve od korunovácie Viliama Dobyvateľa v roku 1066 korunovali dosiaľ všetkých anglických a britských panovníkov. Ako pripomenula televízia BBC, opátstvo sa nachádza neďaleko parlamentnej Westminsterskej sály, kde je v súčasnosti vystavená verejnej úcte rakva s pozostatkami Alžbety II. V opátstve prebehol v roku 1947 aj Alžbetin sobáš s princom Philipom. Od 18. storočia nemal vo Westminsterskom opátstve pohreb žiadny panovník. Pohreb tu však mala kráľovná matka Alžbeta v roku 2002.