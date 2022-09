V kauze Čapí hnízdo vypovedala novinárka: Sudca ju chcel pre túto vetu okamžite vypočuť

Piatkové pojednávanie v kauze dotačného podvodu na farme Čapí hnízdo začalo neplánovaným výsluchom novinárky českého Deníka N Zdislavy Pokornej. Pre jej článok súd ešte raz predvolá svedkyňu Evu Filipovú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pokorná napísala vo štvrtok článok, ktorý urobila na základe rozhovoru so svedkyňou Filipovou krátko po skončení jej výpovede pred súdom. Tá jej údajne povedala: "On (Babiš) hovoril, že moja motivácia je taká, že ma nemá rád. Ach jaj. Tak to môže byť rád, že som toho nepovedala ešte viac."

Sudca Jan Šott to považoval za natoľko závažné, že sa rozhodol novinárku, ktorá bola prítomná aj na piatkovom pojednávaní, ihneď vypočuť. Pokorná uviedla, že nahrávku uvedeného výroku nemá. Sudca sa preto rozhodol, že svedkyňu Filipovú budú musieť vypočuť ešte raz, aby súdu vysvetlila, čo týmto tvrdením myslela.

Krátko po novinárkinej výpovedi sa ozvala žena, ktorá sudcovi povedala, že počula rozhovor Pokornej s kolegom, ktorému povedala, že nahrávka existuje. Sudcovi ju podľa svedectva ženy nepriznala preto, aby výpoveďou nestrávila dlhší čas. Sudca Šott preto novinárku predvolal opäť.

Pokorná sa snažila sudcovi vysvetliť, že kolegovi hovorila o tom, že z daného dňa existuje mnoho nahrávok a pôvodne si myslela, že na nejakej z nich môže byť aj Filipová. Potom si však nahrávky skontrolovala a zistila, že ju nemá. Sudca zopakoval, že svedkyňu Filipovú predvolá znova.

Úradníčka Eva Filipová vo štvrtok vypovedala, že už pred 15 rokmi evidovala náznaky, že za projektom farmy Čapí hnízdo bol Andrej Babiš. Ten však tvrdí, že s ním nemá nič spoločné.