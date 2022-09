Vzťahy medzi Gréckom a Tureckom sa poriadne vyostrili: Grécky šéf diplomacie má obavy

Grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias vyjadril vo štvrtok znepokojenie v súvislosti so zhoršením vzťahov medzi Gréckom a Tureckom. TASR správu prevzala z webového portálu Ekathimerini. com.

Dendias, ktorý mieri do New Yorku na blížiace sa zasadanie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN), parlamentným spravodajcom v Aténach povedal, že turecké vedenie "urobilo rozhodnutia, ktoré nenechali priestor na rokovania". Tieto rozhodnutia podľa Dendiasa vedú Turecko "nebezpečnou cestou". "Je to dôvod na obavy," dodal.

Šéf gréckej diplomacie tiež podotkol, že skutočnosť, že Grécko i Turecko čakajú v roku 2023 voľby, tiež "nie je dobrá", citovalo internetové vydanie gréckeho denníka Kathimerini v angličtine.

Na druhej strane však podľa neho eskalácia napätia medzi Tureckom a Gréckom vyvolala aj istú "úroveň medzinárodnej reakcie, ktorá je konštantná". Dendias pritom poukázal na nedávne obranné dohody, ktoré Grécko podpísalo so svojimi spojencami, spresňuje Kathimerini.

Turecko v rámci aktuálneho sporu obviňuje Grécko z toho, že rozmiestnilo na ostrovoch v Egejskom mori vojakov, čo je v rozpore s mierovými zmluvami podpísanými po prvej a druhej svetovej vojne. Atény na margo týchto obvinení uviedli, že grécki vojaci sú na ostrovoch v Egejskom mori preto, lebo Turecko má na svojom pobreží rozmiestnených vojakov, bojové lietadlá a výsadkové lode. Grécko tiež tvrdí, že turecké bojové lietadlá už viackrát preleteli nad gréckymi ostrovmi, čo predstavuje "otvorený akt agresie narúšajúci grécku suverenitu a územné práva".