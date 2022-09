Ďalší desivý nález v ukrajinskom meste: Našlo sa tam provizórne pohrebisko so stovkami hrobov

V ukrajinskom Izjume sa po jeho oslobodení ukrajinskými silami a odchode ruských jednotiek našlo provizórne pohrebisko so 440 hrobmi. Stanicu Sky News to povedal náčelník policajného vyšetrovacieho oddelenia pre Charkovskú oblasť Serhij Bolvinov.

Fotografie a zábery drevených krížov na väčšinou nijako neoznačených hroboch zverejnila stanica Nastojaščeje vremja, ktorej o náleze cintorína povedal splnomocnenec pre nezvestné osoby Oleh Kotenko. Obdobné správy o nálezoch masových hrobov po stiahnutí ruských vojakov prichádzali z ukrajinských miest, vrátane Buči a Irpine, aj v apríli, kedy sa ruskí vojaci stiahli z okolia Kyjeva.

Všetky telá podľa policajného náčelníka úrady plánujú vyzdvihnúť a podrobiť ich forenznému vyšetrovaniu. "Je to pre mňa naozaj šokujúce a hrozné. Je to zločin proti ľudskosti. V civilizovanom svete v roku 2022 by to tak nemalo byť," povedal Sky News Bolvinov.

"Vieme, že niektorí (ľudia) boli zabití, ďalší zomreli kvôli delostreleckej paľbe, takzvaným traumám z výbuchu míny. Ďalší kvôli náletom," odpovedal Bolvinov na otázku, ako pochovaní ľudia zomreli. Doplnil, že presnú príčinu smrti ale vyjaví až vyšetrovanie.

Izjum v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny dobyla ukrajinská armáda minulý týždeň pri svojej protiofenzíve. V stredu oslobodené mesto navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj a zúčastnil sa tam vztyčovania ukrajinskej vlajky. "Chceme, aby svet vedel, čo spôsobila ruská okupácia," povedal Zelenskyj. Počet nájdených tiel či príčinu ich smrti však nešpecifikoval.