Zamestnanec českého ministerstva pracoval pre ruskú rozviedku: Vynášal jej prísne tajné informácie

Dlhoročný zamestnanec českého ministerstva zahraničných vecí spolupracoval s ruskou civilnou rozviedkou (SVR) a vynášal jej tajné informácie, napísal web Denníka N s odkazom na premiéra Petra Fialu (ODS), ministra zahraničia Jána Lipavského (Piráti) aj Bezpečnostnú informačnú službu (BIS).

Tá pracovníka odhalila a roky sledovala. Muž musel ministerstvo podľa Denníka N aj serverov Aktuálně.cz a Respekt.cz opustiť.

Išlo o vysoko prevereného zamestnanca, ktorý mal aj bezpečnostné osvedčenie na najvyšší stupeň prísne tajné, napísal Denník N s odkazom na svoje zdroje z diplomacie. Na ministerstve pracoval od 90. rokov a popri centrále v Prahe pôsobil aj na českých ambasádach, okrem iného v jednej z afrických krajín.

BIS premiéra a ministra zahraničia s prípadom oboznámila v prvej polovici tohto roka, píše Denník N. "Môžem potvrdiť, že som rozhodol o prijatí takých krokov, vďaka ktorým na ministerstve už nepôsobí zamestnanec, ktorý spolupracoval s cudzou mocou. Ďalšie informácie nebudem z bezpečnostných dôvodov komentovať," uviedol Lipavský. "Som o celej veci informovaný a oceňujem prácu tajných služieb, v tomto prípade BIS. Je to dôkaz toho, že bezpečnostné zložky pracujú kvalitne a v prospech českých občanov," cituje Denník N Fialu.

Odhalenie potvrdila aj BIS. "Na ministerstve zahraničia boli z našej strany zmapované aktivity jedného z jeho zamestnancov vo vzťahu k ruskej spravodajskej službe," povedal Denníku N hovorca BIS Ladislav Šticha. BIS podľa denníka najprv pred rokmi zistila, že SVR má na českom ministerstve zahraničia zdroj citlivých informácií, a potom ho identifikovala a sledovala. "Ruská rozviedka využila jeho slabosť pre ženy a peniaze," cituje denník jeden zo svojich diplomatických zdrojov.

Nie je jasné, či sa o muža kvôli vynášaniu informácií Rusku, ktoré teraz vedie vojnu proti Ukrajine, zaujíma polícia alebo či je za to stíhaný. "Nejde to urobiť, pretože ide o spravodajské informácie, ktoré nemôžu byť použité na súde. Súčasný zákon to neumožňuje," cituje Denník N svoj vysoko postavený zdroj z justície, ktorý si neželal byť menovaný.