Kamaráti si zarezervovali ubytovanie: Keď prišli na izbu, takmer onemeli!

Neverili vlastným očiam! Skupinka kamarátov zostala v šoku, keď vo svojom ubytovaní vo Walese našli na posteli ovcu. Zviera sa neostýchalo zanechať im na nej ďalšie malé prekvapenie.

Ako píše Daily Star, ubytovanie neďaleko mesta Abergavenny si skupinka vybavila cez Airbnb. Do týchto končín pánov priviedla kamarátova svadba. “Ovca najprv prišla za nami a pozerala sa na nás približne 20 sekúnd. Pomaly sa k nám približovala a následne agresívnym spôsobom vtrhla do domu. Bola potichu, takže spočiatku sme ju nevedeli nájsť,” vysvetlil situáciu 23-ročný Ed Hitchcock, jeden z ubytovaných.

“Všimli sme si, že jedna izba má pootvorené dvere. Nakukol som dnu a zbadal som ju na posteli. Kamarát nakoniec nazbieral odvahu, priblížil sa k posteli z ľavej strany a ovca zutekala. Bolo to neuveriteľné! Nevedeli sme, čo máme robiť. Ak žijete na tomto mieste, pravdepodobne by ste ju iba chytili a odniesli, ale my sme boli úplne zaskočení,” dodal Ed.