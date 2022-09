Mladá žena (21) si myslela, že má iba opicu: Doktori však odhalili krutú pravdu

Len 21-ročná žena bývala neustále unavená a veľakrát preto vynechávala školu. Pripisovala to svojmu životnému štýlu, no doktori ju neskôr vyviedli z omylu.

Ako informuje portál The Sun, Molly Hunt patrila k študentom, ktorý si vysokú školu užívajú naplno a svoju mladosť nechcela stráviť len pri hŕbe kníh. Keďže často chodila s priateľmi von a neodmietala ani alkohol, častú bolesť žalúdka a extrémnu únavu pripisovala práve tomu. „Niekedy som si myslela, že je to opica a niekedy som to pripisovala pracovnému vyťaženiu na univerzite, myslela som si, že sa premáham,“ vysvetlila Molly, ktorá si začala uvedomovať, že na prednášky už takmer ani nechodí.

„Aj keby som šla spať o 22:00, niekedy som sa zobudila o 13:00, pretože som bola vyčerpaná,“ spresnila s tým, že občas sa bála ísť von úplne sama, keďže únava ju často zasiahla úplne znenazdajky. Na druhý deň po tom, čo konzumovala alkohol, pociťovala silnú bolesť v bruchu pod bránicou, ktorá bývala takmer neznesiteľná. Aj práve preto si myslela, že za to môže práve jej nie príliš ukážkový životný štýl. Avšak štyri mesiace po tom, ako sa u nej začali tieto symptómy, si Molly všimla na kľúčnej kosti hrčku o veľkosti dvoch hrozien. Začala ju svrbieť aj pokožka a mala pocit, že si potrebuje odgrgnúť.

Mladá žena sa preto rozhodla navštíviť lekára, ktorý jej urobil krvné testy a keďže jej hrčka ani po štrnástich dňoch nezmizla, vrátila sa k nemu opäť. Doktor ju poslal na ultrazvuk, no medzitým sa jej stihla vytvoriť už aj druhá hrčka a pre jej veľkosť jej v nemocnici spravili urýchlene biopsiu. Trvalo celý mesiac, kým prišli výsledky z nemocnice, ktoré jej podlomili kolená. „Môj otec povedal: „Máš rakovinu, môže to byť Hodgkinova choroba, ten list bol veľmi nejasný,“ priblížila.

„Pamätám si, že som nekontrolovateľne plakala. Bolo to ako keby som skoro kričala, bolo to strašné,“ uviedla Molly, ktorá o dva dni neskôr navštívila lekára, ktorý jej oficiálne diagnostikoval druhé štádium Hodgkinovho lymfómu. Mladá žena začala krátko na to s chemoterapiou a po piatich kolách liečby dostala od doktorov úžasnú správu, že je v remisii. Molly sa teraz snaží u mladých ľudí zvyšovať povedomie o tejto zákernej chorobe prostredníctvom informatívnych TikTok videí a ľuďom radí, aby vždy počúvali svoje telo.