Šokujúca predpoveď Nostradama: Karol III. abdikuje, na trón však nenastúpi William!

Predpovede známeho lekára a astrológa zo 16. storočia menom Nostradamus vzbudzujú v spoločnosti často mnohé otázky. Splní sa aj ďalšie z jeho proroctiev?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako píše portál Daily Star, tentoraz sa internetom šíri predpoveď, ktorá sa týka nového britského kráľa, ktorý po smrti kráľovnej Alžbety II. nasadol namiesto nej na trón. Muž menom Mario Reading, ktorý je dlhoročným odborníkom na tohto proroka, tvrdí, že kráľa Karola III. donúti spoločnosť abdikovať pre jeho rozchod s princeznou Dianou a na trón zasadne niekto úplne iný, ako by sa mohlo očakávať.

V jeho knihe z roku 2005, ktorá reinterpretuje pôvodné predpovede Nostradama spred 447 rokov, sa píše, že na trón nastúpi muž, ktorý nikdy nepredpokladal, že sa stane kráľom. Keďže princ William je ďalší v poradí na trón, možným neočakávaným panovníkom by mohol byť jeho brat Harry. Ďalšie špekulácie však uvádzajú, že by ním mohol byť dokonca aj Austrálčan menom Simon Dorante-Day, ktorý neprestajne tvrdí, že je utajeným synom kráľa Karola III. a jeho manželky Camilly.

Nostradamus správne predpovedal smrť už zosnulej britskej panovníčky Alžbety II. a následné zasadnutie Karola III. na trón. „Princ Charles bude mať sedemdesiatštyri rokov v roku 2022, keď prevezme trón, ale,“ píše sa v knihe autora Maria Readinga, ktorý sa zamýšľa nad tým, že vládu zaňho prevezme jeho nástupca princ William.

V ďalšej knihe však uvádza, že to možno bude nakoniec úplne inak a prehodnotí svoje tvrdenie na základe Nostradamovej vety: „Nahradí ho muž, ktorý nikdy neočakával, že bude kráľom.“ Za možného nástupcu preto označí princa Williama, ktorý by sa v tom prípade stal kráľom už ako 38-ročný. Jeho najdramatickejšou domnienkou je ale tá, že novým panovníkom by sa mohol stať skutočne Simon Dorante-Day, ktorý sa označuje za tajného syna nového kráľa a jeho manželky. Práve on by totiž sedel do predpovede proroka, ktorý nového nástupcu označil za naozaj nečakaného.