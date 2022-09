Meghan sa po dlhej dobe teší chvále za svoje správanie: Tieto ženy si však vyslúžili pohŕdanie!

Vojvodkyňa zo Sussexu v sobotu 10. septembra prišla k hradu Windsor poďakovať občanom Spojeného kráľovstva, ktorí sa dostavili osobne vyjadriť sústrasť rodine kráľovnej Alžbety II.

Meghan Markleová sa pripojila k manželovi princovi Harrymu a tiež princovi a princeznej z Walesu. Po veľmi dlhej dobe sa táto štvorka objavila na verejnosti spoločne. A po veľmi dlhej dobe Meghan bola pochválená za to, ako zvládala stretnutie s tými ľuďmi, ktorí ňou verejne opovrhovali.

Nereagovala na to totiž nijako a jednoducho to slušne prešla. Vďaka tomu ju teraz vychvaľujú a tí, ktorí ňou opovrhovali, sú zatracovaní. Pretože je to v čase smútenia za kráľovnú Alžbetu II. považované za nevhodné správanie.

Meghan Markleová prišla v sobotu pri hrade Windsor k davu, ktorý jej vo svojej väčšine podal ruku. Vojvodkyňa sa s niektorými aj objala a všetkým ďakovala, že prišli vyjadriť sústrasť rodine, ktorá smúti. „Veľmi to pre rodinu kráľovnej znamená,“ hovorila slušne Meghan prítomným. Niektorí stojaci v rade ju úplne ignorovali a nepodali jej ruku. Dve ženy sa jej dokonca vysmiali do tváre. Avšak za hrdinky ich má málokto.