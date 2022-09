Záhadné úmrtia: Má Putin na svedomí smrť týchto 7 ruských oligarchov?! Indície, ktoré to naznačujú

Od začiatku roka za záhadných okolností zomrelo niekoľko Putinových kumpánov. Niektoré zdroje sa domnievajú, že mohli byť skutočne zavraždení, pretože sa v ich smrti našli isté podobnosti, píše The Sun.



Ivan Pechorin († 39)

Poslednou zjavnou obeťou bol Ivan Pechorin († 39) – Putinov hlavný muž pre rozvoj obrovských ruských arktických zdrojov. Za záhadných okolností spadol z boku člna vo vodách blízko Ruského ostrova.

Another death of a top official in #Russia



The body of Ivan Pechorin, the managing director of the Far East and Arctic Development Corporation's aviation industry, was found on Russky Island.



Pechorin, in a state of alcoholic intoxication, fell overboard a pleasure boat. pic.twitter.com/hiF7vXQtmF