Kráľovná Alžbeta II. († 96) vtipkovala o vlastnej smrti! Nevinná poznámka, z ktorej mrazí

Ako píše portál LADbible, kráľovná Alžbeta II. sa pri príležitosti natáčania dokumentu s názvom „Kráľovnina zelená planéta“ stretla s uznávaným prírodovedcom Davidom Attenboroughom, ktorý sa netají tým, že je jej veľkým obdivovateľom. Dvojica v ňom v jednom momente kráča vedľa seba po ceste a vtedy kráľovná známa aj svojím nestarnúcim humorom vysloví morbídny vtip.

Keď s Attenboroughom diskutuje o tom, ako klimatické zmeny ovplyvnia niektoré stromy a rast v nasledujúcich päťdesiatich rokoch, kráľovná Alžbeta II. pohotovo zareaguje slovami: „To tu už nebudem.“ Obaja si vzápätí vymenia úsmevy a prírodovedec sa vtedy ešte pri podobnej poznámke len schuti pousmeje.

Just two soon-to-be 96 year olds, sharing a joke about trees. Thanks @itvnews & @jayobtv for this magical clip ❤️ pic.twitter.com/o5vxB7M83m