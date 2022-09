Alžbetu II. († 96) milovali aj na Ukrajine: Zaskočí vás, ako vojaci vzdávajú poctu kráľovnej!

Ako informuje portál LADbible, vojaci z Ukrajiny si uctili kráľovnú Alžbetu II. tým, že zosnulej panovníčke napísali srdečné odkazy priamo na bomby. Tie potom aj odpálili a nasmerovali ich bez váhania rovno na ruské vojenské ciele.

Sociálnou sieťou Twitter sa šíria aj fotografie týchto nápisov v znení „R.I.P. kráľovná Alžbeta II.“, „Zachovaj pokoj a pokračuj“ či „Sláva kráľovnej“. S ostatnými používateľmi ich zdieľal človek, ktorý tvrdí, že je ukrajinský delostrelec a v príspevku uviedol: „Úprimná vďačnosť a úcta ukrajinských delostrelcov pozoruhodnému vodcovi veľkého národa.“

🇺🇦/🇬🇧 Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу / Ukrainian artillery men’s sincere gratitude and respect to the remarkable leader of a great nation pic.twitter.com/BGoUGCf1eF