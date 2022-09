Tak toto absolútne nečakali: Do člnu s nadšencami vrazila veľryba, hlásia mŕtvych

Je to podobná pravdepodobnosť ako to, že človeka zabije pád meteoritu. Na Novom Zélande zahynulo päť ľudí po zrážke s veľrybou.

Doplatili na svoj koníček. Skupina 11 nadšencov pozorovania vtákov sa vybrala na 8,5-metrovom člne do zátoky Goose Bay neďaleko novozélandského mesta Kaikoura. Mali v pláne sledovať morské vtáctvo. Ich čln však prevrátila veľryba a piati ľudia zo skupiny pri tom zahynuli. Polícia príčinu kolízie zatiaľ nekomentovala, ale o veľrybe sa vyjadril starosta Kaikoury Craig Mackle.

Ak by čln narazil do prekážky, mal by poškodený predok, ale podľa starostu ho zjavne zospodu nabrala veľryba, ktorá sa práve vynárala. Kaikoura je sídlom viacerých agentúr, ktoré ponúkajú turistom plavby spojené s pozorovaním veľrýb a delfínov, ktorých je v oblasti veľa. K žiadnej zrážke tam však doteraz nedošlo. V roku 2015 zahynulo 5 britských turistov pri pozorovaní veľrýb v Kanade - vtedy však ich čln prevrátili vysoké vlny.