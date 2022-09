Najúspešnejší vyhľadávač je tu už 24 rokov: Ako Google dobyl svet internetu! Veci, ktoré ste (ne)vedeli

Na počiatku bola garáž, dvaja ambiciózni študenti a chuť zmeniť svet. Pôvodne študentský projekt je dnes jednou z najbohatších firiem, ktorá od základov zmenila spôsob vyhľadávania informácií. Google oslavuje 24 rokov, preto vám prinášame 24 faktov, ktoré ste o slávnej značke možno netušili.

Písal sa 4. september 1998, keď Američania Larry Page (49) a Sergey Brin (49) položili základy jednej z najúspešnejších značiek sveta. Hoci si spočiatku vôbec nerozumeli, osud ich spojil, aby spolu pracovali na doktorandskej práci na Standfordskej univerzite. Projekt Google bol už od začiatku taký úspešný, že kvôli nemu neskôr odišli zo školy.



Z garáže do sveta

Obaja mali už od malička blízko k technológiám. Sergey Brin je synom ruských imigrantov a v USA jeho otec prednášal matematiku na Marylandskej univerzite. Brinova matka zas pracovala v NASA. Rodičia Larryho Pagea pracovali ako učitelia v odbore informatiky a počítačov na Michiganskej univerzite. Nápad vytvoriť nadupaný vyhľadávač sa Larymu Pageovi prisnil a sen pretavil do reality v roku 1996. Spolu s Brinom stvorili vyhľadávač, ktorý skúmal matematické prepojenia medzi jednotlivými stránkami na webe.

Ich algoritmus zaraďoval linky pri vyhľadávaní podľa dôležitosti. Vtedy to znamenalo, že stránky s najväčším počtom linkov boli radené prioritne. O rok neskôr si zaregistrovali stránku www.google.com a o ďalší už hľadali miesto, kde by mohli podnikať. Poslúžila im na to garáž ich priateľky Susan Wojcicky, ktorá bývala v malom kalifornskom meste Menlo Park a potrebovala pomôcť s hypotékou. Garáž mladým vizionárom prenajala za 1700 dolárov mesačne. Áno, je to presne tá Susan, ktorá dnes riadi Youtube.