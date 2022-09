Británia vyzýva smútiacich občanov: Toto ako prejav úcty zosnulej kráľovnej nenoste!

Britská organizácia The Royal Parks na svojej webstránke vyzvala ľudí, aby ako prejav úcty zosnulej kráľovnej Alžbete II. neprinášali do parkov nijakých plyšových medvedíkov, balóny či sviečky, ale len kvety, a to bez obalov. Informujú o tom v nedeľu agentúry PA Media a DPA.

The Royal Parks uvádza, že okrem kvetov "nebudú bohužiaľ prijímané nijaké dary a predmety a ľudia by ich nemali nosiť". Povolené sú však pohľadnice a kartičky, ktoré budú zamestnanci tejto organizácie pravidelne zbierať. Zakázané je tiež zapaľovanie sviečok v parkoch. Smrť kráľovnej († 96) poznačila všetkých: Dojme vás, ako reagoval jej pravnúčik, princ Louis Od štvrtkového úmrtia kráľovnej Alžbety II. priniesli tisíce ľudí kvety k Buckinghamskému palácu, Windsorskému hradu a škótskemu zámku Balmoral. Stanica Sky News píše, že v nedeľu smerujú k Buckinghamskému palácu stovky ľudí. The Royal Parks uviedol, že ľudia môžu nosiť kvety na vymedzené miesto do londýnskeho parku Green Park neďaleko Buckinghamského paláca. Všetky kvetinové dary prinesené na iné miesta v okolí budú vždy na konci dňa prenesené práve do tejto lokality. Očakáva sa, že kvety z parku odstránia sedem až 14 dní po kráľovninom pohrebe. Zvädnuté kvety sa budú pribežne odvážať do Hyde Parku, kde ich spracujú na prípravu kompostu. Pohreb britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov, bude v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve. V nedeľu dopoludnia vyrazila kolóna vozidiel s jej pozostatkami naprieč škótskymi mestami, pričom do Edinburghu má doraziť okolo 16.00 h (17.00 h SELČ).