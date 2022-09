Vo Švédsku sa začali voľby: Akú šancu má súčasná vláda premiérky Anderssonovej?

Vo Švédsku sa dnes začali voľby, v ktorých sa rozhodne o zložení budúceho parlamentu.

Predvolebné prieskumy dávali len minimálny náskok stredoľavej koalícii súčasnej premiérky Magdalény Anderssonovej nad blokom pravicových strán.

Právo voliť má 7,5 milióna Švédov. Volebné miestnosti sa zatvoria o 20:00, kedy majú byť zverejnené prvé odhady výsledkov. Čiastočný výsledok by mal byť známy po dvoch hodinách. Volebná účasť býva vo Švédsku tradične vysoká, v roku 2018 presiahla 87 percent.

Predvolebné prieskumy dávali stredoľavej koalícii nádej na získanie 49 až 51 percent hlasov, zatiaľ čo pravici 47 až 49 percent. "Je to veľmi vyrovnaný súboj," povedala Anderssonová v sobotu, ktorá bola posledným dňom kampane.

Prieskumy sa zhodujú v tom, že populistická a protiimigračná strana Švédski demokrati, ktorá kandiduje v pravicovej aliancii, v parlamente týmito voľbami posilní. Mohla by získať 19 až 21 percent hlasov oproti 13 percentám, ktoré mala po voľbách v roku 2018. "Samozrejme, že ma znepokojuje predstava, že bude vláda závislá od Švédskych demokratov. Bolo by to iné Švédsko," povedala premiérka.

Predsedom vlády sa vo Švédsku stáva predstaviteľ najsilnejšej strany v kandidujúcej aliancii. Podľa médií ale tradičné pravicové strany nie sú naklonené tomu, aby sa do čela vlády postavil v prípade víťazstva pravice šéf Švédskych demokratov, ktorým je Jimmie Akesson. Strana pred voľbami zverejnila 30-bodový plán, ktorý by mal zmeniť Švédsko v krajine s najprísnejším postupom voči utečencom v Európskej únii. Tej bude severoeurópska krajina predsedať v prvej polovici budúceho roka.

Podľa prieskumov získa zrejme najviac hlasov znovu sociálnodemokratická strana, ktorá z minulých volieb vyšla s 31 percentami hlasov a podobný výsledok jej dávajú aj tohtoročné sondáže. Až tretia je Umiernená koaličná strana, ktorá kandiduje v pravicovom zoskupení. V roku 2018 získala 23 percent hlasov, teraz jej prieskumy dávajú niečo okolo 18 percent.