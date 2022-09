Arcibiskup z Canterbury o poslednom stretnutí s kráľovnou († 96): Zmienka o smrti a... Krásne, čo povedal

Súčasný arcibiskup z Canterbury, najvyšší duchovný predstaviteľ anglikánskej cirkvi, Justin Welby sa stretol s kráľovnou Alžbetou II. naposledy pri osobnej rozprave na konci júna.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Bolo to len pár týždňov predtým, než odcestovala na tradičné letné prázdniny do Škótska. Tam 8. septembra zomrela. Bez strachu zo smrti. Odhalil to teraz arcibiskup Welby, ktorý s týmto pocitom odchádzal zo stretnutia s najdlhšie vládnucim monarchom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Justin Welby hovoril s rozhlasovou stanicou BBC Radio 4 v piatok večer. Redaktora zaujímalo, čo si odniesol zo schôdzky s hlavou anglikánskej cirkvi, ktorej ceremoniálne kráľovná či kráľ sú. „Odchádzal som s myšlienkou, že je to niekto, kto sa nebojí smrti, má nádej v budúcnosť, pozná základy, na ktorých celý život stojí, a to mu dáva silu. Cítili ste, že pred vami stojí história, ale bola to história s tými prenikavo modrými očami, ktoré sa blýskali, s tým neobyčajným úsmevom a vychutnávaním si rýchleho suchého komentára,“ uviedol 66-ročný duchovný primas anglikánskej cirkvi.

Welby sa koncom júna stretol s Alžbetou II. na hrade Windsor, aby jej v roku jej platinového jubilea udelil Canterburský kríž, pripomínajúci jej neochvejnú oddanosť anglikánskej cirkvi. Kráľovná verne slúžila ako ceremoniálna hlava anglikánskej cirkvi od roku 1952, čo je právomoc, ktorá jej bola zverená po nástupe na trón. Pozícia teraz prechádza na jej najstaršieho syna a dediča, kráľa Karola III.