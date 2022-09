Na nového britského kráľa dnes uprie oči celý svet: Čo čaká Charlesa po smrti Alžbety II. († 96)?

Nový britský kráľ Karol III. sa dnes vracia do Londýna zo Škótska, kde bol spolu s ďalšími členmi rodiny pri lôžku umierajúcej kráľovnej Alžbety II.

Po jej smrti sa Alžbetin najstarší syn a dlhoročný korunný princ stal novým panovníkom a dnes večer má po prvýkrát prehovoriť k verejnosti v tejto úlohe. Očakáva sa, že zloží hold svojej matke a sľúbi, že bude slúžiť ľudu. Presný čas prejavu, ktorý budú vysielať televízne stanice, zatiaľ nebol upresnený. Charlesa dnes tiež čakajú rokovania o detailoch pohrebu.

Štátny smútok v Británii bude trvať zhruba desať dní a pohreb by sa mal konať do 18. septembra, uviedla televízia Sky News. Po príchode do Londýna sa Charles stretne s premiérkou Liz Trussovou, ktorú Alžbeta II. do funkcie vymenovala v utorok. Vlajky na sídlach kráľovskej rodiny a všetkých vládnych budovách visia na pol žrde, s výnimkou kráľovskej štandardy, ktorá sa nikdy nezvesuje.

Na poludnie londýnskeho času (13:00 SELČ) sa na hodinu rozozvučia zvony po celej krajine. O hodinu neskôr v Hyde parku a na ďalších miestach vypália salvy na počesť kráľovnej, bude ich 96, jedna za každý rok života zosnulej panovníčky, píše Sky News.

V nadchádzajúcich dňoch Karol III. podľa tradície podnikne cestu do všetkých štyroch častí Británie, teda Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska. Počas štátnických povinností bude Charlesovi stáť po boku jeho manželka Camilla. V súlade s prianím zosnulej kráľovnej bude spolu s ním korunovaná ako kráľovná manželka.

Charles ako následník trónu sa automaticky stal panovníkom po úmrtí Alžbety II., teda vo štvrtok. Oficiálne má byť kráľom vyhlásený túto sobotu, termín slávnostnej korunovácie zatiaľ nebol oznámený. Počas sobotného potvrdzovacieho ceremoniálu budú vlajky na jednu hodinu vytiahnuté a potom sa opäť vrátia do smútočnej polohy. Kráľovská rodina v noci nechala aktualizovať svoje internetové stránky a Charles na nich už figuruje ako panovník. Na stránkach je zriadená online kondolenčná kniha, do ktorej môže verejnosť písať odkazy. Časť z nich bude odovzdaná kráľovskej rodine, uviedla stanica BBC.