Nechutné! Žena odhalila vnútro e-cigariet: Fajčiari, toto by ste mali vidieť

Nechutné vnútro obľúbených e-cigariet bolo odhalené vo videu, ktoré ukazuje odpornú realitu toho, čo fajčiari skutočne vdychujú.

Zábery zverejnené na sociálnej sieti TikTok majú jasné varovanie "prestaňte s e-cigaretami". Navonok lákajúce farebné zariadenie, no zvnútra čistý opak! Keď dievčina vo videu odstránila náustok zariadenia, odhalila akúsi valcovitú špongiu, ktorá bola navyše obalená plastom. Pod tým sa nachádzala plastová zátka, ktorá skrývala vodiče batérie.

Každá časť zariadenia bola pokrytá škvrnami chemických zvyškov. Autorka videa poznamenala, že práve tie pravdepodobne skončia v pľúcach užívateľov.

Ľudia sa v komentároch pod videom rozdelili do dvoch táborov. Zatiaľ čo niektorí boli zdesení, iných to neprekvapilo. „Prečo to ľudia vôbec používajú,“ znel jeden z nechápavých komentárov. Na druhej strane jeden používateľ vtipne poznamenal: "Čo si čakala, plameň pod jahodou?"

K problematike e-cigariet sa pre portál New York Post vyjadril aj generálny riaditeľ Austrálskej rady pre fajčenie a zdravie Maurice Swanson: "Tí, ktorí sa stanú závislými na nikotíne z e-cigariet, majú trojnásobné väčšiu pravdepodobnosť, že začnú fajčiť aj bežná cigarety."

Dodal, že v USA bolo mnoho prípadov, keď boli mladí ľudia hospitalizovaní s vážnymi pľúcnymi chorobami v dôsledku užívania e-cigariet. Vo väčšine prípadov sa zistilo, že pacienti pridávali kanabisový olej do svojich zariadení, povedal.