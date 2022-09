Čo sa udeje s telom kráľovnej Alžbety II. († 96)? Je presný postup aj dátum pohrebu

Oznámením o úmrtí britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok popoludní na škótskom zámku Balmoral, sa v Británii spustila operácia Jednorožec (Unicorn).

TASR správu prevzala z britského denníka The Herald a stanice BBC. Pôvodný plán postupu v prípade, že by britská panovníčka zomrela v Londýne, mal označenie London Bridge. Alžbeta II. však zomrela vo svojom škótskom sídle, britské úrady preto uviedli do chodu operáciu Jednorožec.

Pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. by sa mal uskutočniť desať dní po jej smrti. Ako referuje web The Guardian, v súlade s pravidlami monarchie mu bude predchádzať viacero povinných krokov, procesov a udalostí.

V deň skonu panovníčky po oficiálnom vyhlásení Buckinghamského paláca kráľovská rodina vstupuje do obdobia smútku. Oficiálne stretnutia budú zrušené a vlajky na kráľovských rezidenciách, vládnych budovách, v ozbrojených silách a na britských zastupiteľských úradoch v zámorí budú spustené na pol žrde. Nová premiérka Liz Trussová je prvým členom vlády s vyhlásením. Následne by ju mal navštíviť nový kráľ Karol III. Ten by mal v ten istý deň oficiálne podpísať úplné plány pohrebu a prihovoriť sa krajine a Spoločenstvu národov.

Na ďalší deň v Paláci svätého Jakuba o 10:00 zasadne orgán (Accession Council, pozn. red), ktorý sa schádza po smrti panovníka, aby formálne oznámil nástup následníka na trón. Popoludní nového kráľa čaká audiencia u premiéra a vládneho kabinetu, lídra opozície, arcibiskupa z Canterbury a dekana z Westminsteru. Rakva s Alžbetou II. počas dňa odíde z Balmoralu a prevezú ju do zámku Holyroodhouse. Do Londýna by sa rakva mala dostať štvrtý deň po smrti kráľovnej, do samotného Buckinghamského paláca na piaty deň.

Neskôr rakvu s kráľovnou prevezú do Westminster Hall, kde bude päť dní až do pohrebu prístupná 23 hodín denne, aby sa jej mohla prísť pokloniť verejnosť. Nový kráľ Karol medzitým absolvuje cesty do Severného Írska i Walesu, počas ôsmeho a deviateho dňa po smrti Alžbety v Londýne privíta generálnych guvernérov, predstaviteľov britských území, zahraničných kráľovských rodín a VIP hostí zo zahraničia, ktorí sa zúčastnia na pohrebe.

Štátny pohreb sa bude konať vo Westminsterskom opátstve. V celej krajine budú dve minúty ticha. Kráľovnú Alžbetu II. pochovajú na zámku vo Windsore.