Desivý incident v akvaparku: Nebezpečná atrakcia mladíka takmer pripravila o život

Britského turistu previezli do nemocnice s vnútorným krvácaním po strašnej nehode na nafukovačke v Thajsku.

Callum Ryan (21) z Milton Keynes v grófstve Buckinghamshire vykašliaval krv po nešťastnom pristátí vo vodnom parku Grand Canyon v Thajsku. Po vykonaní nepodareného salta vzad jeho pľúca tvrdo narazili na rebrá, čo spôsobilo vnútorné krvácanie

Callum pre portál The Sun povedal: „V akuaparku bol veľký nafukovací vankúš, na ktorý sa dalo skákať, a ja som si povedal, že to jednoducho musím vyskúšať‘. Ako ďalej spomína, na nafukovací vankúš bolo možné skákať z vyvýšenej plošiny. Keď išiel atrakciu otestovať, poprosil dvoch mužov, aby pri dopade skočili na vankúš, nech ho to vymrští do väčšej výšky.