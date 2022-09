ONLINE Svet zasiahla správa o úmrtí Alžbety II.: Nový kráľ Karol III. vystúpi s prejavom k národu

Vo štvrtok podvečer zasiahla Britániu a celý svet smutná správa o úmrtí kráľovnej Alžbety II. († 96), ktorá bola najdlhšie vládnucou ženskou panovníčkou na svete a zároveň najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou.

Správy o náhlom zhoršení stavu britskej panovníčky sa začali objavovať po oficiálnom vyhlásení Buckinghamského paláca, v ktorom stálo, že lekári vyslovili obavy nad zdravím kráľovnej. Alžbete II. preto odporučili ostať pod lekárskym dohľadom. V tom čase sa do jej vidieckeho sídla Balmoral v Škótsku, v ktorom sa kráľovná nachádzala, začali schádzať rodinní príslušníci vrátane všetkých jej detí - princa a nastávajúceho kráľa Charlesa, Andrewa a Edwarda a princeznej Anny a taktiež jej vnukov, princa Williama a princa Harryho.

V podvečerných hodinách vydal Buckinghamský palác oficiálne vyhlásenie o úmrtí kráľovnej. "Kráľovná zomrela pokojne v Balmorali dnes popoludní. Kráľ a kráľovná manželka zostanú v Balmorali dnes večer a zajtra sa vrátia do Londýna," stálo vo vyhlásení.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.

O niečo neskôr vydal syn Alžbety II. a nový britský kráľ Charles III. vyhlásenie, v ktorom uviedol, že smúti kvôli odchodu váženej panovníčky a milovanej matky. "V období smútku a premeny bude mňa aj moju rodinu utešovať vedomie toho, akému rešpektu a širokej obľube sa kráľovná tešila," napísal nový britský panovník, ktorý bude známy ako Karol III.

Prehľad niektorých z kľúčových momentov

Správy o smrti kráľovnej sa objavili vo štvrtok okolo 18:30 (19:30 SELČ), keď Buckinghamský palác oznámil, že panovníčka zomrela pokojne na jej škótskom panstve, zámku Balmoral.



Jej syn – teraz kráľ Karol III. – vyhlásil, že smrť jeho milovanej matky bola pre neho a jeho rodinu „momentom veľkého smútku“ a jej stratu „hlboko pocíti“ celý svet.



Kráľ a jeho manželka Camilla, teraz kráľovná manželka, sa vrátia do Londýna z hradu Balmoral v piatok, informoval palác. Očakáva sa, že v piatok Karol III. vystúpi s prejavom k národu.



Očakáva sa, že Charles bude oficiálne vyhlásený za kráľa v sobotu. Stane sa tak v St. James's Palace v Londýne pred slávnostným orgánom známym ako Accession Council.



Svetoví lídri a hodnostári vzdali hold kráľovnej Alžbete II., zatiaľ čo vyzdvihli jej hlboký zmysel pre povinnosť a odolnosť, ako aj kráľovnin zmysel pre humor a láskavosť.









09:13 Nemecké médiá v komentároch k skonu britskej kráľovnej Alžbety II. uvádzajú, že odišla panovníčka, ktorá bola neviditeľná a diskrétna, ale všadeprítomná. Označujú ju za pevný bod a istotu britského ľudu, pretože v Spojenom kráľovstve, kde platila za symbol stability, vládla sedem desaťročí.

08:53 Predseda Národnej rady SR Boris Kollár je presvedčený, že práve britská kráľovná Alžbeta II. obrusovala hrany sporov vo vnútri kráľovstva a zabezpečovala jeho stabilitu. Prostredníctvom tlačovej správy uviedol, že svoju krajinu opustila v zložitom období „a jej následník bude musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sa jej vyrovnal“.

08:48 Líder britských opozičných labouristov Keir Starmer vyzdvihol zjednocujúcu úlohu zosnulej kráľovnej Alžbety II. v nepokojných časoch a jej oddanosť národu. Bola veľmi milovaná a národ ju bude hlboko postrádať, napísala na twitteri podpredsedníčka Labouristickej strany Angela Raynerová. Kráľovná zosobňovala všetko, vďaka čomu môžeme byť hrdí, že sme Briti, uviedol bývalý labouristický premiér Tony Blair.

08:40 Kráľ Karol III. cestuje z Balmoral do Londýna so svojou manželkou Camillou, teraz kráľovnou manželkou. Viac podrobností potvrdených nebolo, tu je však prehľad udalostí zverejnených stanicou BBC, ktoré dnes môžeme očakávať:

Nový kráľ bude mať audienciu u premiérky Liz Trussovej v Buckinghamskom paláci.



Parlament sa zíde na poludnie, aby poslanci vzdali úctu kráľovnej.



Na poludnie budú zvoniť aj zvony na počesť kráľovnej vo Westminsterskom opátstve, v Katedrále svätého Pavla a na hrade Windsor.



O 13:00 sa v Hyde Parku a inde začnú strieľať salvy.



Predseda vlády a ďalší vysokí ministri sa zúčastnia na pietnej spomienke v Katedrále sv. Pavla.



Očakáva sa, že vláda potvrdí obdobie štátneho smútku.



Kráľ má predniesť svoj prvý televízny prejav k národu ako hlava štátu.



08:31 Do Británie po úmrtí Alžbety II. prichádzajú ďalšie kondolencie od hláv štátov z celého sveta. Sústrasť rodine aj britskému národu vyjadrili napríklad prezidenti Číny, Iraku či Južnej Kórey. Japonský premiér Fumio Kišida označil smrť kráľovnej za veľkú stratu pre celý svet a aj ostatní lídri vyzdvihli jej výnimočnosť a neúnavnú službu ľudu a krajine.

08:04 Na oficiálnej webovej stránke britskej kráľovskej rodiny bola zriadená virtuálna kondolenčná kniha na pamiatku zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. Agentúra TASR o tom informuje na základe správy britskej stanice BBC.

Ľudia z celého sveta smútiaci za britskou panovníčkou môžu navštíviť webovú stránku kráľovskej rodiny www.royal.uk a zanechať odkaz vo virtuálnej kondolenčnej knihe. Na webe sa uvádza, že vybrané odkazy budú neskôr odovzdané členom kráľovskej rodiny, pričom niektoré môžu byť tiež uložené v kráľovskom archíve, aby sa zachovali pre budúce generácie.

07:58 Španielsky kráľ Filip VI. a premiér Pedro Sánchez vyjadrili úctu britskej kráľovnej Alžbete II., ktorá zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Alžbeta II. bola podľa španielskeho kráľa Filipa VI. "svedkom" mnohých z najvýznamnejších kapitol v dejinách sveta, ktoré zároveň aj "písala a tvorila". Pripomenul aj "jej zmysel pre povinnosť, oddanosť a život zasvätený službe".

Sústrasť britskej kráľovskej rodine, vláde a obyvateľom Spojeného kráľovstva a Commonwealthu vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez. "Bola to postava svetového významu, svedok a tvorca dejín Británie i sveta," napísal na sociálnej sieti.

07:46 Tri britské odborové organizácie, ktoré zastupujú zamestnancov pošty a zamestnancov v doprave, v reakcii na úmrtie kráľovnej Alžbety II. zrušili všetky plánované protesty. Niektoré z nich mali začať dnes. Odbory kondolovali kráľovskej rodine a uviedli, že budú rešpektovať oficiálne obdobie smútku, uviedla agentúra Reuters. Okrem iného bol na dnes odvolaný aj ohlásený štrajk zamestnancov britskej pošty požadujúcich zvýšenie miezd v čase vysokej inflácie. Príslušné odbory podľa stanice BBC uviedli, že "z rešpektu k jej (kráľovninej) služby krajine a z rešpektu k rodine" štrajk rušia.

07:14 Aj napriek typicky anglickému nevľúdnemu počasiu vo štvrtok dlho do noci pred Buckinghamským palácom v Londýne trúchlili pre kráľovnú Alžbetu II. tisíce ľudí. S postupujúcou nocou sadav preriedil, pribúdala ale záplava kvetov a množstvo sviečok, napísal denník The Guardian. Dážď a ľudia chúliaci sa pod dáždnikmi podľa britských televíznych staníc dokreslili ťaživú atmosféru po úmrtí 96-ročnej panovníčky, ktorá vládla 70 rokov.

Rozlúčiť sa s Alžbetou II. prišli ľudia všetkých vekových kategórií aj z najrôznejších krajín, uviedla stanica Sky News. Zachmúrené ticho dav občas prerušil spevom hymny Bože ochraňuj kráľovnú. Niektorí zo zhromaždených priniesli kvety, ktoré položili pred brány paláca, iní sa pod dáždnikmi vo farbách Británie podelili o prípitok. Smútiaci na neďaleký mohutný pomník kráľovnej Viktórie vyvesili veľkú britskú vlajku.

07:05 Kráľovná Alžbeta II. pomáhala sceľovať často rozporuplnú politickú scénu a bola zásadným symbolom Spojeného kráľovstva. Druhá "alžbetínska éra" bola synonymom pre modernizáciu a demokratizáciu Veľkej Británie aj ďalej trvajúceho Commonwealthu, napísal ČTK historik Henrich Dejmek v reakcii na úmrtie panovníčky. Podľa historika a politológa Jána Kvetinu kráľovná zvládla väčšinu krízových situácií monarchie so cťou a aj mnoho odporcov rojalizmu uznávalo jej štátnické kvality.

06:10 S jej odchodom končí jedna historická epocha a začína deň, aký Británia nezažila 70 rokov, píšu dnes britské médiá na úmrtie kráľovnej Alžbety II. "Toto je okamih, keď sa zastavila história," napísal kráľovský korešpondent stanice BBC. "Dlhá vláda kráľovnej Alžbety II. bola ovplyvnená jej zmyslom pre povinnosť a jej odhodlaním zasvätiť svoj život trónu a ľudu," píše BBC.

"Kráľovnina smrť hlboko otrasie touto krajinou - bola pevným bodom uprostred neustálych zmien. Jediný prvok v našom spoločnom živote, ktorý zostával spoľahlivo rovnaký, je preč. Teraz vstupujeme do novej budúcnosti," napísal denník The Guardian.

The Guardian front page, Friday 9 September 2022; Queen Elizabeth II 1926-2022

"Bola predovšetkým ženou, ktorá zachránila monarchiu," píše v nekrológu denník The Times. "Inštitúcia, ktorá sa niekedy zdala zastaraná a nezodpovedajúca hodnotám modernej spoločnosti, má vďaka nej dodnes svoj význam a obľúbenosť," uvádza denník.

A Life in Service



Queen Elizabeth II: April 21 1926 - September 8 2022⁠

Queen Elizabeth II: April 21 1926 - September 8 2022

"Keď nastúpila na trón, v Sovietskom zväze ešte vládol Josif Stalin. Jej prvým premiérom bol Winston Churchill. (...) Je ťažké si predstaviť, aký dych dejín zažila," uviedol moderátor v špeciálnom vysielaní stanice Sky News. "Je to deň, aký Británia nezažila 70 rokov," dodal s tým, že Británia smúti, ale zároveň po desaťročiach privíta na tróne nového kráľa.

"Zármutok je cena, ktorú platíme za lásku," cituje kráľovnú na titulnej strane denník The Daily Telegram. Fotografiu kráľovnej ustúpilo aj inokedy ekonomicky zamerané spravodajstvo denníka The Financial Times.

'Grief is the price we pay for love' - HM Queen Elizabeth II



'Grief is the price we pay for love' - HM Queen Elizabeth IIhttps://t.co/GvXEEFpNkR pic.twitter.com/QdFt2H9pHe — The Telegraph (@Telegraph) September 8, 2022

06:04 Poslanci dolnej komory britského parlamentu dnes budú mať príležitosť vzdať hold kráľovnej Alžbete II., ktorá vo štvrtok zomrela po 70 rokoch vlády. Kvôli jej úmrtiu prerušia bežné zasadnutie, napísal server BBC. Británia sa odo dneška pripravuje na formálne prijatie nového monarchu.

06:00 Súčasné britské bankovky s podobizňou kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov, naďalej zostávajú zákonným platidlom. Oznámila to na svojej webovej stránke Bank of England (BoE) s tým, že o ďalších krokoch bude informovať po skončení obdobia smútku. Banka pripomenula, že Alžbeta II. bola prvým monarchom, ktorý sa objavil na jej platidlách.

Guvernér BoE Andrew Bailey v mene banky a jej zamestnancov zároveň vyjadril úprimnú sústrasť kráľovskej rodine. "S hlbokým zármutkom som sa dozvedel o smrti Jej Veličenstva kráľovnej... Pre väčšinu z nás je to jediná hlava štátu, ktorú sme poznali, a budeme si ju pamätať ako inšpiratívnu osobnosť pre našu krajinu a Spoločenstvo národov," uvádza sa vo vyhlásení BoE.

Zmeny neobídu ani slávne britské liatinové červené poštové schránky, nesúce na prednej strane iniciály panovníka, za vlády ktorého boli umiestnené. Zmeniť sa bude musieť aj text britskej hymny. Ak je monarchom muž, spieva sa v nej "God save the King" (Bože, ochraňuj kráľa), ak žena, verš sa mení na "God save the Queen" (Bože, ochraňuj kráľovnú).