ONLINE: Zomrela Alžbeta II. († 96): Už je známe nové meno panovníka

Na sídle britských panovníkov v Londýne bola spustená vlajka. Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucou panovníčkou v britských dejinách. "Kráľovná zomrela dnes popoludní pokojne na zámku Balmoral," uviedol Buckinghamský palác. Na pol žrde bola spustená aj vlajka na hrade Windsor, verejnoprávna stanica BBC zahrala britskú hymnu.

20:52 Oficiálne oznámenie o úmrtí kráľovnej Alžbety II. už vyvesili aj na bránu Buckinghamského paláca.

20:30 Britská stanica BBC informovala, že Clarence House potvrdil, že Charles bude známy pod kráľovským menom kráľ Karol III. Nový kráľ mal na výber niekoľko mien, keďže jeho celé meno je Charles Philip Arthur George.

20:27 Kráľovná Alžbeta II. bola skalou, na ktorej bola vystavaná moderná Británia, správami o jej smrti sme zdrvení, uviedla britská premiérka Liz Trussová. Dnešok je podľa nej dňom veľkej straty, ale kráľovná, milovaná v Británii i po celom svete, po sebe zanechala veľký odkaz.

"Bože ochraňuj kráľa," zakončila príhovor pred tradičným londýnskym sídlom premiérov v Downing Street premiérka Trussová.

20:26 Napriek tomu, že je Camilla princeznou z Walesu, používa titul vojvodkyňa z Cornwallu, druhý titul svojho manžela. Po smrti manžela Alžbety II., princa Philipa, v minulom roku sa stala tiež vojvodkyňou z Edinburghu. A ešte pred jej svadbou s Charlesom jeho kancelária oznámila, že Camilla v prípade Charlesovej korunovácie získa titul kráľovná manželka (Queen Consort), čo je označenie pre manželku panujúceho panovníka.

20:18 "Ako najdlhšie žijúca a najdlhšie panujúca hlava štátu v Spojenom kráľovstve bola kráľovná Alžbeta II. na celom svete obdivovaná pre svoj pôvab, dôstojnosť a oddanosť. Bola upokojujúcou prítomnosťou počas desaťročí rozsiahlych zmien," uviedol Guterres vo vyhlásení.

20:17 Britská kráľovná Alžbeta II. písala a žila históriu. Tešila sa najvyššej úcte a rešpektu po celom svete, napísal podľa svojej hovorkyne v kondolencii nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier

20:14 Kráľovská rodina práve vydala vyhlásenie v mene Charlesa, nového kráľa.„Smrť mojej milovanej matky, Jej Veličenstva Kráľovnej, je pre mňa a všetkých členov mojej rodiny okamihom najväčšieho smútku. Hlboko smútime nad odchodom váženého panovníka a veľmi milovanej matky. Viem, že jej stratu hlboko pocíti celá krajina, ríša a Commonwealth a nespočetné množstvo ľudí na celom svete. Počas tohto obdobia smútku a zmien budeme ja a moja rodina útechou a podporou vedomia si úcty a hlbokej náklonnosti, v ktorej bola kráľovná tak rozšírená," píše nový panovník.

20:12 Sme srdcom a myšlienkami s rodinou kráľovnej Alžbety II. a obyvateľmi Spojeného kráľovstva. Na tlačovej konferencii to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová v prvej reakcii po tom, ako britské médiá informovali o úmrtí panovníčky.

20:11 Osobnosť kráľovnej Alžbety II. obrusovala hrany sporov vnútri kráľovstva a zabezpečovala jeho stabilitu. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Doplnil, že britská panovníčka opúšťa svoju vlasť v zložitom období a jej nasledovník bude musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sa jej vyrovnal. Pripomenul tiež jej návštevu Slovenska v roku 2008. Šéf parlamentu vyjadril úprimnú sústrasť občanom Spojeného kráľovstva a celého Spoločenstva národov.

20:10 Alžbeta II. bola váženou a rešpektovanou panovníčkou, symbolom novodobej monarchie. S jej odchodom sa končí celá jedna etapa v ľudských dejinách. Vyhlásil to premiér SR Eduard Heger (OĽANO) a vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť kráľovskej rodine, ľudu Spojeného kráľovstva a krajinám britského Commonwealthu.

20:08 Smrťou Alžbety II. sa zmenila nástupnícka línia. Následníkom trónu sa teraz stal princ William. Takto je nová línia:

1. Princ William, vojvoda z Cambridge, syn princa Charlesa, narodený v roku 1982.

2. Princ George z Cambridge, syn princa Williama, narodený v roku 2013.

3. Princezná Charlotte z Cambridge, dcéra princa Williama, narodená v roku 2015.

4. Princ Louis, tretie dieťa princa Williama, narodený v roku 2018.

5. Princ Harry, vojvoda zo Sussexu, syn princa Charlesa, narodený v roku 1984.

20:04 "Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta II. stelesňovala britskú národnú kontinuitu a jednotu vyše 70 rokov. Budem si ju pamätať ako priateľku Francúzska, kráľovnú sŕdc, ktorá zanechala trvalú stopu vo svojej krajine," reagoval na smutnú správu francúzsky prezident Emmanuel Macron.

20:00 Kráľovná opúšťa veľkú a oddanú rodinu. Jej štyri deti, Charles, Anne, Andrew a Edward, jej dali osem vnúčat. Zanecháva za sebou aj 12 pravnúčat. Princ William sa stal následníkom trónu vo veku 40 rokov.

19:59 Úmrtie britskej kráľovnej ovplyvní aj vysielanie RTVS. Televízia mimoriadne zaradí vo štvrtok večer o 20. hodine na Dvojke dokument Korunovácia.

19:57 Alžbeta II. sa v priebehu rokov stala symbolom stability a pre mnohých Britov jedinou kráľovnou, ktorú poznali. Bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Spojeného kráľovstva. Na tróne bola presne 70 rokov a 214 dní. Prvenstvo v dĺžke vládnutia však dosiahla ešte septembri 2015, keď prekonala svoju praprastarú matku, kráľovnú Viktóriu.

19:56 Kráľovská rodina teraz vstúpi do obdobia smútku. Oficiálne stretnutia budú zrušené a vlajky odborov budú spustené na pol žrde na kráľovských rezidenciách, vládnych budovách, cez ozbrojené sily a britské pošty v zámorí.

19:52 Zdravotný stav Alžbety II. sa v posledných desiatkach hodín zhoršil, jej lekári dnes dali najavo, že sú ním znepokojení. Následne sa za kráľovnou do zámku Balmoral v Škótsku zišli členovia britskej kráľovskej rodiny. Ešte v utorok pritom kráľovná plnila pracovné povinnosti pri výmene na premiérskom poste.

19:50 Novým britským kráľom sa stal najstarší syn Alžbety II., princ Charles. "Dnes zostane na Balmorale a v piatok sa vráti do Londýna," informoval kráľovský palác.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W