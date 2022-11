Z muža sa v sekunde stal miliardár: To, čo nasledovalo, je ako z filmu! Prekvapená bola i banka

Bizarná náhoda spôsobila, že muž bol dočasne 10-krát bohatší ako šéf Virgin Richard Branson. Stalo sa tak po tom, čo mu na účte záhadne pribudlo závratných 43,4 miliardy libier.

Darren James z Louisiany v USA opísal svoje pocity z okamihu, keď sa stal 25. najbohatším mužom sveta. Ako spomína portál Mirror, šťastný otecko sa správu dozvedel od svojej manželky. Tá mu celá rozčarovaná okamžite zatelefonovala, keď uvidela gigantický zostatok na ich účte.

Hneď po telefonáte sa ohromený Darren rozhodol skontrolovať zostatok a neveril vlastným očiam! Ako sám priznáva zo situácie bol v neskutočnom šoku: "Bolo to šialené, toľko núl som v živote nevidel." Dodal, že nemal žiadne tušenie ako sa na jeho účte mohla taká suma ocitnúť.

Darren s peniazmi dlho neotáľal a rozhodol sa zachovať ako čestný muž. Namiesto toho, aby sa pokúšal novonadobudnuté bohatstvo minúť na sídlo alebo superjachtu, peniaze chcel okamžite vrátiť.

Krátko po šokujúcej novinke kontaktoval svoju banku, aby zariadila ich vrátenie právoplatnému vlastníkovi. Keď zalarmoval banku, okamžite začali pracovať na tom, aby sa peniaze dostali späť. Ani sa nenazdal a o pár dní neskôr bohatstvo zmizlo.

Napriek tomu, že Darren vykonal správnu vec banka mu dodnes neprezradila ako k chybe došlo a ani odkiaľ peniaze pochádzajú. Darren na záver priznal, že ak by sa niekedy legitímne dopracoval k obdobnej sume peňazí využil by to na pomoc ostatným. „Požehnal by som iných ľudí, aby som dal ľuďom nádej, že na tomto svete je niečo pozitívne,“ dodal.