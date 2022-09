Zadržiavate prdy? Pozor! Koledujete si o vážne zdravotné problémy: Lekári prezradili, aké

Chúlostivá téma, o ktorej väčšina ľudí radšej v trápnosti pomlčí. Lekár však vysvetľuje dôvody, prečo by ste nikdy nemali zadržiavať prdy.

Doktor Karan Raj na stránke TikTok uviedol, že ľudia prdia v priemere 14-krát denne. "Čím viac, tým lepšie. Ak vám niekto povie, že neprdí, klame alebo má nepriechodnosť čriev, čo je vážny zdravotný problém.“ Lekár zároveň svojim 4,2 miliónom sledovateľom vysvetlil, že „ak držíte prd príliš dlho, môže sa znova vstrebať do krvného obehu a pri výdychu ho môžete vydýchnuť." To by mohlo mať za následok zapáchajúci dych.

Zadržiavanie prdov môže taktiež spôsobiť brušnú distenziu. Odborníčka na výživu, profesorka Clare Collins, zase tvrdí, že zadržiavanie prdov príliš dlho znamená len toľko, že nahromadenie črevných plynov nakoniec unikne nekontrolovateľným prdom.

„Prvý prd počas dňa je zvyčajne najväčší. 75 percent prdov je produkovaných baktériami v hrubom čreve,“ vysvetľuje doktor Karan. „Jedlo, ktoré nie je rozložené, je požierané baktériami, ktoré produkujú mikroskopické prdy a tie sa hromadia skôr, ako sa z nich stanú vaše bežné prdy. 25 percent prdov je prehltnutý vzduch, ktorý si neodgrgnete. Rozpustený plyn je z krvi a ten sa dostáva do vašich čriev. 99 percent prdu sú nezapáchajúce plyny ako vodík, oxid uhličitý a metán," priblížil svojim sledovateľom lekár a dodal, že zvyšné 1 percento prdov, ktoré zapáchajú, sú prchavé zlúčeniny síry, ako je sírovodík.