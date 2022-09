Máte problémy s alkoholom? 13 varovných znakov, ktoré odhalia, že to s pitím preháňate

Máte problém s pitím? Nie vždy je totiž úplne jednoznačné určiť, či je to v skutočnosti tak.

Odborníci preto zadefinovali pojem fungujúceho alkoholika. O koho ide? Ako uvádza The Sun, podľa odborníkov je ním niekto, kto trpí alkoholizmom, no je stále schopný vykonávať každodenné činnosti, ako sú práca a sociálne záväzky. Je to preto, že ľudia sú schopní žiť zdanlivo normálny život, až môže byť ťažké fungujúceho alkoholika rozpoznať.

Generálny riaditeľ spoločnosti Delamere, špecialista na zdravie a závislosti, Martin Preston uviedol, že ľudia, ktorí trpia alkoholizmom, sú výnimočne dobrí v skrývaní svojho stavu. „Je nepravdepodobné, že by sa funkčný alkoholik chcel zmeniť, kým má pocit, že má ešte čas. Závislosť od alkoholu je na chronickom konci spektra porúch spojených s užívaním alkoholu, na ktoré neexistuje liek. Dá sa to však úspešne liečiť a čím skôr sa liečba uskutoční, tým je to lepšie pre dotknutého jednotlivca a jeho blízkych,“ vysvetlil Preston.

13 znakov, pomocou ktorých fungujúceho alkoholika odhalíte



1. Neustály prísun alkoholu

Ľudia, ktorí sú funkčnými alkoholikmi, sa vždy postarajú o to, aby mali nablízku alkohol alebo mali k nemu prístup. Preston uvádza, že fungujúci alkoholici pravdepodobne schovávajú alkohol na zvláštnych miestach, ako je ich garáž, v kancelárii, v kríkoch alebo v aute – aby vedeli, kde sa nachádza, keď ho potrebujú.



2. Zmeny správania

Ste podráždený, úzkostný, nepokojný, či dokonca neviete spať, ak nemôžete piť? Podľa Prestona je aj toto znakom fungujúceho alkoholika. Tí sa môžu stať v opitosti nevyspytateľnými, spontánnymi, nahnevanými alebo môžu úplne zmeniť svoj charakter.