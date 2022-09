Muž v USA uniesol a zavraždil dedičku z bohatej rodiny: Mstil sa za to, že sedel v base?!

Americký štát Tennessee šokovalo zmiznutie Elizy Fletcher († 34). Matka dvoch detí si bola v piatok skoro ráno zabehať a už sa nevrátila. Jej mŕtve telo našli v pondelok v opustenom dome.

Eliza Fletcher bola dedičkou veľmi bohatej miestnej rodiny. Jej dedo Joseph Orgill III. bol obchodný magnát a filantrop. Založil firmu, ktorá má dnes hodnotu 3 miliardy eur a zamestnáva 5 000 ľudí. Eliza si však namiesto rodinného biznisu vybrala kariéru učiteľky v materskej škole. S manželom mala dve deti.

V piatok (1.9.) o štvrtej ráno ju však pri rannom behaní prepadol muž a natlačil ju do svojho auta. Zachytili to bezpečnostné kamery pri Memphiskej univerzite, kde sa to odohralo. Rodina okamžite ponúkla odmenu vo výške 50 000 eur. Zdá sa však, že páchateľ svoju obeť krátko po únose zabil. Už v sobotu zatkli na základe stôp DNA z miesta činu Cleothu Abstona (38).

Svedkovia vypovedali, že sa krátko po únose snažil až podozrivo dôkladne čistiť interiér auta, ktoré zodpovedalo typu zachytenému na kamerách. V pondelok sa potom našlo aj telo a v utorok potvrdili identitu obete.