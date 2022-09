Turecký prezident Erdogan o energetickej kríze: Je to odveta, Európa žne to, čo zasiala!

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Rusko znižuje dodávky zemného plynu do Európy ako odvetu za sankcie, a dodal, že Európa "žne to, čo zasiala". Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.

Po tom, ako Rusko oznámilo, že ponechá Nord Stream 1 – svoj hlavný plynovod do Nemecka – zatvorený, sa v Európe zvýšili obavy z možnej "bezútešnej" zimy.

Rusko zastavilo tok cez tento plynovod na neurčito a od 24. februára, keď začalo inváziu na Ukrajinu, prerušilo alebo zastavilo dodávky v troch svojich najväčších plynovodoch vedúcich na západ. Dodávky ropy boli tiež presmerované na východ.

"Európa v skutočnosti žne to, čo zasiala," povedal Erdogan novinárom v Ankare a dodal, že sankcie prinútili ruského prezidenta Vladimira Putina k odvetným opatreniam v podobe dodávok energie.

"Putin využíva všetky svoje prostriedky a zbrane, pričom najdôležitejšou z nich je zemný plyn. Bohužiaľ – nechceli by sme to – ale takáto situácia sa vyvíja v Európe," povedal Erdogan. "Domnievam sa, že Európa bude mať túto zimu vážne problémy. My takýto problém nemáme," dodal turecký líder.

Turecko ako členský štát NATO sa snaží nájsť rovnováhu medzi Moskvou a Kyjevom tým, že kritizuje ruskú inváziu a posiela zbrane na Ukrajinu, pričom sa však stavia proti západným sankciám a pokračuje v obchode, cestovnom ruchu a investíciách s Ruskom.

Turecko, ktoré v Čiernom mori hraničí s Ruskom aj Ukrajinou, tvrdí, že pripojenie sa k sankciám proti Rusku by poškodilo už aj tak napätú ekonomiku Ankary, a argumentuje, že sa sústreďuje najmä na sprostredkovateľské úsilie.