Krajina čelí hladomoru, no bojuje i s iným trápením: Ľudia prežívajú historicky najhoršie obdobie

Na urgentné odvrátenie hladomoru v Somálsku v nadchádzajúcich mesiacoch a začiatkom budúceho roka je podľa šéfa Úradu Organizácie Spojených národov (OSN) pre koordináciu humanitárnych záležitostí potrebná najmenej jedna miliarda dolárov.

Martin Griffiths to povedal počas videobrífingu zo somálskeho hlavného mesta Mogadišo. Potreba nových fondov v tomto objeme sa pridáva k skoršej výzve OSN vo výške približne 1,4 miliardy dolárov. Krajinu sužuje historické sucho a predpovede hovoria o ďalších obdobiach sucha od októbra do decembra a od januára do marca.

Boli by to už piate a šieste suché obdobie dažďov v rade, čo je pre Somálsko podľa Griffithsa bezprecedentné. Svetový potravinový program poskytuje pomoc zhruba 5,3 milióna Somálčanom, čo je veľa, ale „bude to ešte horšie, keď príde hladomor“, varoval tiež Griffiths.