Keď sa išli zabávať, nevedeli, že je to ich osudný deň: 12 ľudí našlo smrť v karaoke bare!

Polícia uviedla, že v stredu ráno na mieste požiaru v trojposchodovej budove v meste Thuan An sa našlo 12 mŕtvych tiel, 12 ďalších osôb utrpelo zranenia.

Fire at a karaoke shop in Binh Duong near HCMC last night, at least 12 dead. Last month another fire at a KTV club in Hanoi killed three firefighters.

Fire prevention and protection in Vietnam really needs to be reviewed. pic.twitter.com/UN7xdawjL0