Ďalší kolaborant je mŕtvy! Proruský vojenský veliteľ po atentáte podľahol zraneniam

"Žiaľ, v nemocnici zomrel. Takéto prípady sa u nás stávajú bežne," uviedol hovorca Vladimir Rogov pre ruskú tlačovú agentúru TASS.

Pod vozidlom veliteľa proruskej vojenskej správy Arťoma Bardina v utorok explodovala výbušnina. Médiá informovali aj o následnej streľbe v centre Berďanska, ktorý leží na pobreží Azovského mora. Bardina previezli do nemocnice vo vážnom stave, kde neskôr zraneniam podľahol.

In the occupied #Berdyansk, the car of Gauleiter Artyom Bardin exploded.



He is in critical condition in the hospital. pic.twitter.com/0h43GDZIqQ