Nová britská premiérka už telefonovala s americkým prezidentom: Na jednom sa zhodli

"Zhodli sa na tom, že partnerstvo medzi našimi krajinami, posilnené našimi spoločnými hodnotami, má zásadný význam pre obranu a rozvoj slobody a demokracie vo svete," uviedla hovorkyňa britskej premiérky.

K nástupu do premiérskeho úradu Biden Trussovej ešte pred telefonátom zablahoželal na twitteri. "Teším sa na prehĺbenie zvláštnych vzťahov medzi našimi krajinami a na úzku spoluprácu pri riešení globálnych výziev, vrátane pokračujúcej podpory Ukrajiny pri jej obrane proti ruskej agresii," uviedol.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.



I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.