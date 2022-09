Priateľa podozrievala z nevery, lebo bol pri sexe iný: Mala pravdu! To, čo urobila, vás prekvapí

Pernille Torhovová (22) chodila so svojím priateľom štyri mesiace, keď s kamarátmi odišiel na krátky pobyt do rodného Nórska. Po jeho návrate si však všimla náhly rozdiel v ich sexuálnom živote, ktorý zazvonil na poplach.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Po návrate jej priateľ vydržal v posteli oveľa dlhšie ako zvyčajne, píše Daily Mail. Pernille mala silné podozrenie, že niečo nie je v poriadku a o týždeň neskôr sa previnilec priznal k nevere. „Neverila som, že sex bude trvať tak dlho, keďže uplynul týždeň, čo sme sa videli naposledy. V posteli však vydržal dlhšie ako zvyčajne. Myslela som si, že je to trochu zvláštne, ale nič som mu nepovedala,“ uviedla.

Pernille sa snažila presvedčiť samu seba, že je len paranoidná po predchádzajúcom vzťahu, v ktorom sa už s neverou stretla. „Bola som tak veľmi zamilovaná, že som prižmúrila oko,“ povedala. Len o týždeň neskôr sa však jej inštinkty ukázali ako správne, keď jej priateľ poslal správu, v ktorej sa priznal, že na výlete spal s inou ženou.

„Cítim sa dosť zle a som zo seba sklamaný, pretože je tu niečo, čo som ti nepovedal. Jeden z chlapcov pozval na náš výlet na chatu dve dievčatá a ja som sa s jednou z nich vyspal. Myslím si, že je to odo mňa zlé, keďže sme v poslednom čase boli spolu veľa, a hlavne, na začiatku som ti nič nepovedal,“ napísal.

Jeho správa tiež vysvetlila, že sa pôvodne o ostatné dievčatá nezaujímal a povedal im, že má priateľku. „Bolo celkom zrejmé, že jednému z dievčat sa páčim. Museli prespať, pretože sa nemohli dostať domov a na chate sú len dve spálne. Spala v mojej izbe a dopadlo to tak, ako to dopadlo, ale to nie je ospravedlnenie. Zachoval som sa hlúpo,“ doplnil.