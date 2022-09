Navaľného spolupracovník: Podmienky vo väzení ohrozujú jeho zdravie

Zdravie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného je ohrozené zhoršujúcimi sa životnými podmienkami vo väzení, v ktorom si odpykáva 11,5-ročný trest za porušenie podmienok podmienečného trestu, finančný podvod a pohŕdanie súdom.

V rozhovore pre agentúru Reuters zverejnenom v utorok to povedal šéf Navaľného štábu Leonid Volkov. V príspevku zverejnenom na svojich účtoch na Twitteri a Instagrame, z ktorých každý má milióny sledovateľov, Navaľnyj minulý týždeň prostredníctvom svojich právnikov napísal, že v auguste bol - už tretí raz - za trest poslaný na samotku. Podľa neho šlo o pomstu za politické aktivity, ktoré naďalej vyvíja.

Volkov uviedol, že Navaľnyj sa ocitol v cele s rozmermi dva krát tri metre, kde je stôl, stolička a posteľ, ktorá musí byť zložená od 06.00 h do 22.00 h. Volkov túto situáciu považuje za výrazné zhoršenie životných podmienok Navaľného a hrozbu pre jeho zdravie. "Žiadny normálny človek by nemohol stráviť dlhý čas v tejto 'špeciálnej' cele. Pre Alexeja, ktorý nedávno prežil otravu (bojovou látkou novičok), je to obzvlášť nebezpečné," zdôraznil Volkov, ktorý žije v exile vo Vilniuse a s Navaľným udržiava kontakt prostredníctvom jeho právnikov. Navaľnyj je napriek všetkému psychicky a fyzicky stále v dobrej kondícii, dodal.

Ľudia v Navaľného tíme podľa Volkova netušia, o čom rozmýšľa ruský prezident Vladimir Putin, a snažia si to ani nepredstavovať. "To, že Putin prehráva (vojnu na Ukrajine) a je čoraz menej predvídateľný, robí situáciu nebezpečnejšou," tvrdí Volkov. Kremeľ aj Putin tvrdia, že ruská "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine ide podľa plánu, ktorý vznikol v reakcii na ohrozenie Ruska ďalším rozšírením NATO a ako odpoveď na údajný útlak po rusky hovoriaceho obyvateľstva žijúceho na východe Ukrajiny. Ukrajina a jej západní spojenci tvrdia, že sú to neopodstatnené tvrdenia, ktoré Rusku poslúžili ako zámienka na rozpútanie dobyvačnej vojny.

Volkov v rozhovore pre Reuters povedal, že hneď ako Putin "odíde zo scény", Navaľného prepustia na slobodu. Žiadne iné istoty týkajúce sa Navaľného podľa Volkova neexistujú, pretože odkedy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, Západ, ktorý predtým pomohol zlepšiť jeho podmienky vo väzení, už na Moskvu nemá takýto vplyv. Rozhovor s Volkovom priniesla agentúra Reuters v čase, keď Navaľným založená nadácia Fond na boj proti korupcii (FBK) chce zmeniť nadchádzajúce komunálne voľby v Moskve na hlasovanie proti vojne.