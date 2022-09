Pri prerábke domu zostala rodina ako obarená: Z toho, čo bolo za krbom, zostali v šoku

Rodina zostala v šoku po tom, čo počas rekonštrukcie svojho nového domu objavila časovú kapsulu z roku 1969. Krátko na to našla ďalšiu, ktorá obsahovala dojemný odkaz.

Ako píše britský Daily Mail, 42-ročný Scott Bevan pri prerábke domu jeho sestry Debbie našiel za krbom záhadný balíček ukrytý v dutine steny. Obsahoval čiernobielu fotografiu predchádzajúcej majiteľky domu Ethel Wrightovej a staré noviny Birmingham Evening Mail z rokov 1969 a 1988. To však nebolo všetko. O 15 minút neskôr objavil v stĺpe na druhej strane krbu druhú kapsulu z roku 1988, ktorá obsahovala dojemný list.

„Tomu, koho sa to týka. Prajeme Vám veľa šťastia a radosti v novom domove. Prišli sme sem koncom mája 1967. Vtedy to bola novostavba a medzi týmito stenami sme našli spokojnosť a bezpečnosť. Dúfame, že sa Vám dom a záhrada budú páčiť tak, ako nám. Pôvodný krb bol postavený v roku 1969 a tento v auguste 1988, ale predpokladáme, že keď prídete, budete chcieť urobiť veľké zmeny, takže pravdepodobne túto poznámku nájdete. Veľa šťastia, s pozdravom, Ethel a Harold Wrightoví,“ písalo sa v ňom.

Scotta tento úprimne dojal. „Myslím si, že je to nezištná a krásna vec. To je to, čo svetu momentálne chýba – myslieť na druhých,“ povedal. Jeho sestra Debbie kúpila dom len nedávno, no posledné štyri roky bol prázdny, takže si vyžadoval poriadnu dávku práce. „Absolútne milujem objavovanie vecí, ktoré boli stratené alebo zachované. Keď som z krbu odstraňoval tehly a vytiahol som balíček, uvedomil som si, že má v sebe niečo s veľkou sentimentálnou hodnotou,“ opísal Scott.