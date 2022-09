Harry a Meghan sú opäť v Anglicku, no čakala ich ľadová sprcha: Drsná reakcia Williama a zvyšku rodiny

Princ Harry a Meghan Markle si po niekoľkých škandáloch prijemnú rodinnú atmosféru aj so zvyškom kráľovského osadenstva skutočne neužívajú. A ani po príchode do Anglicka sa na tom, zdá sa, nič nezmenilo.

Ako informuje portál New York Post, princ Harry a jeho manželka Meghan Markle sa vrátili do Anglicka, no vrúcneho privítania od starších členov rodiny sa nedočkali. Podľa informácií sa totiž pár zdržiava len kúsok od Harryho brata, princa Williama, s ktorým mal kedysi veľmi dobré vzťahy, no teraz sa už ani len nevídajú.

Princ William, vojvoda z Cambridge, pritom býva iba menej ako kilometer od nehnuteľnosti, kde sa práve nachádza jeho brat Harry a Meghan. Napriek tomu, že to je pre obe strany len krátka prechádzka, sa dvojica pravdepodobne ani tentoraz nestretne.

Životopiskyňa Angela Levin vysvetlila, že starší William má už pri svojom bratovi a švagrinej problémy s dôverou. Podľa jej slov sa obáva, že akékoľvek rozhovory, ktoré s nimi bude mať, použijú na ďalšie očiernenie a pošpinenie povesti kráľovskej rodiny. „Je to ich vlastná chyba, že to značne preháňajú a sú neslušní,“ prezradila.

Vzhľadom na túto nedôverčivosť voči vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu je nepravdepodobné, že William spolu s manželkou Kate budú chcieť dvojicu vidieť. „Myslím si, že je pravdepodobné, že Catherine a William sa budú snažiť vyhnúť akémukoľvek kontaktu s Harrym a Meghan, kým nebudú poznať obsah Harryho memoárov a ich Netflix dokument,“ uviedla a dodala, že pár nemá v pláne navštíviť ani len babička či Harryho otec.