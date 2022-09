Kto má vo vzťahu tendeciu viac podvádzať, muž či žena? Tento výskum vám zmení pohľad na vec!

Veľké množstvo ľudí si myslí, že muži podvádzajú viac preto, lebo ich partnerky strácajú záujem o sex. Podľa nového výskumu to však nie je vôbec tak.

Ako píše portál Daily Star, antropológ Martin totiž prezradil, že práve ženy sú v dlhodobejších vzťahoch sexuálne dobrodružné a majú tajných milencov. Vedecký výskum ukázal, že ženy najviac bojujú s monogamiou, pretože túžia po sexuálnej rozmanitosti a v spálni sa nudia. Spravil rozhovory s desiatkami sociológov, sexuálnych výskumníkov a iných antropológov, čo ho priviedlo k zisteniu, že ženský sexuálny pud nie je o nič slabší ako ten mužský. „Ženy nemajú rady sex menej, ale sexuálna jednotvárnosť ich už nudí,“ vysvetlil.

Muži majú vyššiu úroveň tzv. spontánnej túžby, no akonáhle na túto už spustenú túžbu reagujú ženy, ujímajú sa vedenia. „Spontánna túžba je, keď si zrazu pomyslíte: ‚Bolo by pekné mať sex.‘ Prepadne vás to ako hlad alebo smäd. Reagujúca alebo spustená túžba nastane, keď vám niečo vsugeruje myšlienku sexu – niečo pozeráte alebo čítate, alebo partner iniciuje sexuálny styk – a vy sa rozpálite,“ priblížil a dodal, že pre tento typ túžby je ženské libido rovnako silné ako mužské.