Vedci zmapovali 2 600 rokov vyschnuté rameno Nílu: Takto staroveký Egypťania nosili obrovské kamene k pyramídam!

Vedecký výskum potvrdil, že rameno Nílu kedysi siahalo až k pyramídam v Gize. Bolo dostatočne hlboké na to, aby ním mohli lode prepravovať ťažké kamenné bloky na stavbu obrovských hrobiek.

Doteraz o tom vedci mali iba zmienky v 4 000 rokov starých papyrusoch. Tie hovorili o tom, že po Níle vozili loďami kamenné bloky z útesov oproti Gize, ale aj od Červeného mora. To kedysi spájal s Nílom kanál, teraz je to medzinárodný tím francúzskych, čínskych a egyptských vedcov. Tí analyzovali sedimenty okolo Gizy, aby určili, kam až kedysi toto Chufuovo rameno siahalo a aké bolo hlboké.

Podľa nových poznatkov by Egypťania pred 4 000 rokmi bez tohto ramena nedokázali pyramídy postaviť. Museli by totiž 2,3 milióna kamenných blokov prepraviť až 800 km po zemi, pričom niektoré z nich vážili aj 15 ton. Bez lodí by to jednoducho nezvládli. Rameno vyschlo okolo roku 600 pred naším letopočtom a odvtedy si vedci lámali hlavu, ako sa starým Egypťanom podarilo dostať stavebný materiál na miesto.